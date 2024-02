Crecen rumores de divorcio entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Poncho de Nigris y Marcela Mistral son consideradas una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, en los últimos días enfrentan rumores que apuntan a un divorcio que surgieron de un video en el que la conductora muestra una actitud que fue calificada de “apagada” y “seca”.

Todo comenzó por un video que la mujer compartió a través de su canal de YouTube titulado “¿Estaremos juntos toda la vida?”, en éste cuestiona a Marcela Mistral sobre si se imagina una vida a su lado y ella responde con una actitud que fue señalada por internautas, entre otras cosas, como “indiferente” o “fría” revelando que podrían existir conflictos en su matrimonio que podrían llevarlos a divorciarse.

Durante una entrevista para el podcast “La Capitana”, Marcela Mistral recordó que conoció a Poncho de Nigris cuando tenía 14 años y de inmediato quedó cautivada. Tiempo después lo entrevistó junto a la persona que era su pareja en aquel momento, aunque la actitud de De Nigris la hizo cambiar la opinión que tenía sobre él.

“Yo, reportera de espectáculos, lo entrevistaba con sus novias. Me caía gordo porque era bien payaso y bien sangrón, me hacía esperar, bien artista. A los 22 me lo topo, me tira la onda y le doy el avión porque yo tenía novio, como que él andaba buscando party”, dijo al recordar que cuando tenía 25 años se reencontraron y al día siguiente comenzaron a salir, a los dos meses se fueron a vivir juntos y a los seis se casaron.