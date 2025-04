Creadores de 'Mrs. Maisel' apuestan por el ballet en 'Étoile'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.– El ballet es hermoso. El ballet es etéreo. El ballet es misterioso.

¿Puede el ballet también ser genial?

Los creadores del nuevo programa de Prime Video "Étoile" — Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, famosos por "The Marvelous Mrs. Maisel" — apuestan que sí. O, deberíamos decir "oui" — el programa se divide entre Nueva York y París mientras sigue la historia de dos compañías de ballet que unen fuerzas para atraer al público y mantenerse a flote.

Y "a flote" es una buena palabra para describir el principal atractivo del programa: levantamientos reales, sin mencionar giros y saltos, por bailarines de ballet reales, muchos de los cuales están en el elenco. Los espectadores con ojo agudo podrían notar a varias estrellas del Ballet de Nueva York en papeles secundarios. Una mezcla de "Bunheads" (también de los Palladino) y “Emily in Paris” — con muchos más calentadores de piernas — y quizás la clásica película de ballet "The Turning Point" ("Momento de decisión"), "Étoile" parece saber que vive y muere por la calidad de su danza.

No puedes fingirlo

Como dice el actor David Alvarez, "El ballet es una de esas cosas que no puedes fingir".

"No puedes simplemente improvisar y pretender que puedes hacerlo", dice Alvarez, quien se hizo un nombre como uno de los Billy Elliot originales en Broadway, ganando un Tony al mejor actor junto con otros dos actores que interpretaban a Billy a los 14 años, y más tarde interpretó a Bernardo en el remake de "West Side Story" ("Amor sin barreras") de Steven Spielberg.

Alvarez da vida a Gael, un bailarín que tiene una relación tormentosa con Cheyenne, ella misma una prima ballerina muy tormentosa — o "étoile", la palabra francesa para "estrella" — que llega a Nueva York como parte de un elaborado intercambio de talentos entre las dos compañías.

El intercambio ha hecho que sean socios incómodos Jack, quien dirige el Metropolitan Ballet Theater en Nueva York, y Geneviève (Charlotte Gainsbourg), quien dirige la principal compañía en París. (Las dos compañías son versiones muy poco disimuladas del Ballet de la Ciudad de Nueva York y el Ballet de la Ópera de París).

Los bailarines aprendieron a actuar, y los actores a bailar

Alvarez es uno de esos híbridos, un actor que también baila. Taïs Vinolo, quien interpreta a la joven bailarina Mishi, es una bailarina de ballet en la vida real que está haciendo su debut como actriz.

Normalmente, dice, "Nos expresamos con nuestro cuerpo. Expresarse con otra forma, como hablar y actuar, fue un poco un desafío".

Minolo se siente confiada en que los creadores encontraron la verdad en el ballet. "La gente no sabe lo que es el ballet y lo difícil que es", dice. "Ven el tutú rosa y las zapatillas de punta. Pero no ven que es muy físico. Y es difícil. Es mucha disciplina, y también es muy duro mentalmente".

Los bailarines de ballet son atletas entrenados

El desafío físico del ballet era justo lo que Sherman-Palladino buscaba transmitir. La productora ejecutiva estudió ballet desde los cuatro años, antes de que el destino la guiara hacia una carrera de escritora.

"Y tiene las cirugías de espalda para probarlo", bromea su esposo Dan.

"Es un mundo increíble", dice Sherman-Palladino. "Son artistas asombrosos. Y es literalmente una forma de arte donde está garantizado que no vas a ganar dinero. Así que realmente tienes que amarlo.

"Sabes, son atletas entrenados", añade Sherman-Palladino. "Son increíblemente fuertes, y simplemente las cosas que pueden hacer con sus cuerpos son ridículas".

Ella ve la danza como "casi como películas mudas — es narración, es actuación, es emoción y angustia y felicidad y amor... Creo que muchas personas que piensan que la danza no es para ellos simplemente no la han visto".

Perdidos en la traducción

Algunos de los miembros del elenco francés apenas hablaban inglés, y viceversa. El programa se desarrolla en dos idiomas — pero el característico diálogo rápido de los Palladino puede ser difícil de traducir.

"Fue complicado porque somos muy precisos con nuestro lenguaje, pero nuestro lenguaje no se traduce exactamente al francés", dice Sherman-Palladino. "Encontrar un traductor puede haber sido lo más difícil con lo que tuvimos que lidiar en todo el programa — el traductor adecuado que captara la esencia de nuestro guion. Así que seguimos cambiando de traductores hasta que finalmente encontramos uno con el que todos pudieran estar de acuerdo".

Para Lou De Laâge, quien interpreta a Cheyenne, fue especialmente desafiante porque hablaba poco inglés cuando fue elegida. Pero la huelga de escritores significó que tuvo nueve meses para prepararse, en lugar de tres, lo que resultó ser de gran ayuda.

Gainsbourg, una actriz y cantautora británico-francesa, hablaba inglés, pero aún le resultó complicado entrar en el ritmo de los Palladino. "Estaba muy nerviosa por aprender los diálogos", dice. "Soy muy lenta. Eso ya era un desafío. Luego el ritmo era algo completamente nuevo... al final, llegué a entender el humor y el ritmo, (pero) me tomó un poco de tiempo".

Aprendiendo ballet

Kirby, cuyo Jack dirige el Metropolitan Ballet Theater, dice que sabía poco sobre del arte antes — pero tenía una prima que era bailarina, "y la veía sometiendo su cuerpo a tormentos".

Gainsbourg sólo pasó un año estudiando ballet cuando tenía cuatro años. Lo dejó, pero siguió estudiando piano en el mismo edificio — la Salle Pleyel en París — y recuerda que el ascensor llegaba al piso de ballet, donde entraba al vestidor y recogía "un muy buen olor a talco. Y ese es mi recuerdo emocional del ballet".

En cuanto a De Laâge, su madre la inscribió en un entrenamiento intensivo de danza cuando era niña, pero era el sueño de la madre y no el de la hija.

"Así que eso se convirtió en una lucha entre nosotras porque ella quería eso para mí, y yo no lo quería", dice De Laâge. Como actriz, "Trabajé con bailarines realmente buenos, pero eso no era mi pasión. Me encanta ver la danza".

Lo que Gainsbourg ha aprendido de hacer una serie sobre ballet es "el hecho de que es tan extremo y que todos están trabajando allí por su pasión. No se trata de dinero... realmente se trata del arte, y todos están completamente apasionados".

¡No toques las zapatillas de punta!

Pregúntales a las verdaderas bailarinas en el elenco — por ejemplo, las estrellas del NYCB Tiler Peck y Unity Phelan, que interpretan pequeños papeles, al igual que el ex principal Robbie Fairchild — y te dirán: Las bailarinas cosen las cintas en sus zapatillas de punta. Nadie más lo hace por ellas.

Así que Minolo tuvo que declinar cuando, en la serie, el equipo se ofreció a coser las cintas por ella.

"Tengo una forma muy específica", explica. "Y no me gusta cuando la gente toca mis zapatillas de punta. Me gusta coser el borde de mis zapatillas de punta para hacer la plataforma más grande".

"¡Yo también hago eso!", responde Alvarez, y ambos se ríen. "Bueno para equilibrar".

"Sí, exactamente", se ríe Minolo. "Lo entiendes".