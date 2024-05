Las Cruces.– El creador de las series "Breaking Bad" y "Better Call Saul" Vince Gilligan, hará una nueva serie en Albuquerque y empleará a cientos de nuevomexicanos delante y detrás de la cámara, informaron medios locales.

Si bien no se han revelado los detalles de la trama, pero el showrunner dijo que la historia podría haberse ambientado en cualquier lugar de los Estados Unidos, pero decidió regresar a Nuevo México después del éxito de su serie anterior.

“Sigo regresando a la Tierra del Encanto por el hermoso paisaje cinematográfico y para seguir trabajando con el mejor equipo de todos los tiempos. Me han estado haciendo quedar bien durante diecisiete años y me pregunto: '¿para qué arreglarlo si no está roto?'.

Según la New Mexico Film Office, la nueva serie empleará a más de mil 400 personas, con 500 miembros del equipo, más de 100 actores principales y 800 extras.

Además de regresar a Nuevo México, Gilligan volverá a trabajar con Rhea Seehorn, quien era Kim Wexler en Better Call Saul como la protagonista de la nueva producción.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, intervino y emitió la siguiente declaración, expresando el compromiso del estado de continuar con esta asociación creativa:

Nuevo México ha demostrado ser un excelente socio creativo para el Sr. Gilligan. Les doy la bienvenida a él y a Rhea Seehorn de regreso al estado. Estamos comprometidos a garantizar el éxito de cualquier producción que este conjunto creativo y talentoso traiga a Nuevo México.

Según las estadísticas de NMFO, la industria cinematográfica en Nuevo México ha superado los mil millones de dólares en impacto económico para el año calendario 2024 a través de gastos directos en producciones y salarios para miembros del equipo y artistas, así como gastos secundarios en hoteles, restaurantes y otros establecimientos que la industria apoya.