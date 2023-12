Corte de apelaciones reanuda demanda contra Nirvana por portada de disco

Una corte federal de apelaciones reabrió el jueves la demanda por explotación sexual infantil presentada por el hombre que apareció como un bebé desnudo en la portada del disco de Nirvana “Nevermind” lanzado en 1991.

Cargando...

La demanda de Spencer Elden contra la banda de rock sostiene que él ha sufrido “daño permanente” mientras que la banda y otros lucraron de la imagen de él, siendo bebé, nadando bajo agua en una piscina con un billete de un dólar que pende de un anzuelo.

La demanda dice que la imagen viola leyes federales contra materiales relacionados con el abuso sexual infantil, aunque nunca fueron presentados cargos penales.

Un juez federal en California desestimó la demanda el año pasado, pero le permitió a Elden presentar una versión modificada, que el juez luego desestimó porque habían prescrito los 10 años para una de las leyes usadas como fundamento legal.

Cargando...

La decisión del jueves de un panel de tres jueces en el Tribunal del Noveno Circuito en California anuló esa decisión y envió el caso nuevamente al tribunal inferior.

La corte de apelaciones halló que cada publicación de la imagen “podría constituir un nuevo daño personal” con un nuevo plazo, y citó la exhibición de la imagen en una versión especial del disco lanzada para su 30mo aniversario en 2021.

“El tema de si la portada del disco ‘Nevermind’ cumple con la definición de pornografía infantil no es relevante para esta apelación”, escribió la corte, según el New York Times.

En un email a The Associated Press, el abogado de Nirvana, Bert Deixler, calificó la decisión de “un revés técnico”.

“Defenderemos este caso vigorosamente y anticipamos ganar”, escribió.

The Associated Press usualmente no identifica a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que ellas se identifiquen por su cuenta públicamente, como lo ha hecho Elden.