'Corre Lola, corre'; Tom Tykwer y Franka Potente conversan sobre reestreno

El pelo rojo de Lola pudo ser un error. No el color. Los mechones eléctricos de Franka Potente en “Corre Lola, corre” (en inglés “Run Lola Run” y “Lola rennt” en su título original) son tan intrínsecos a la adrenalina de su carrera por Berlín como la banda sonora electrónica de la película. Sin embargo, si ahora tuviera la opción, Potente diría que no a decolorar su cabello tres veces en un día.

Aun así, los arrepentimientos son pocos sobre la película y el frenesí vertiginoso de su éxito que les cambió la vida. Y cuando tienes 22 años y estás haciendo una película indie experimental con compañeros que tienen ideas afines que desafían las convenciones, el daño del cabello no es lo más importante. Fue solo parte de la diversión imprudente de hacer este filme salvaje sobre una mujer que tiene 20 minutos para conseguir 100 mil marcos alemanes para salvar la vida de su novio.

Para celebrar su 25 aniversario, Sony Pictures Classics enviará una hermosa restauración en 4K de “Corre Lola, corre” a cines de todo Estados Unidos este fin de semana. El director Tom Tykwer incluso llegó a solucionar algunos de los pequeños problemas que le habían molestado a lo largo de los años.

“Ahora es la versión ‘perfecta’ prístina y súper agradable de una película todavía bellamente imperfecta”, dijo.

The Associated Press charló con Potente y Tykwer sobre el viaje que fue “Corre Lola, corre”, su impacto e influencia. Los comentarios fueron editados para mayor claridad y brevedad.

AP: Esto es vergonzoso, pero supe de la película porque vi una foto de Natalie Portman vestida de Lola en una fiesta de Halloween.

POTENTE: ¡Me dijo que hizo eso! Yo estaba como, ¡oh Dios mío! Tom también tiene historias como esa. Incluso hoy en día, estas pequeñas cosas geniales salen a la superficie. ¿No dijo la viuda de Gregory Peck que Gregory Peck vio y amó “Corre Lola, corre” antes de morir? Eran momentos...

TYKWER: Recuerdo que ya estábamos filmando “Der Krieger und die Kaiserin” (“La princesa y el guerrero”), y estábamos en un hotel en Wuppertal, Alemania, y estábamos durmiendo y la recepción llama y dice: “Tengo a Dustin Hoffman al teléfono”. Pensé “jajaja, estoy durmiendo”. Era la mitad de la noche, y él acababa de ver la película y le había encantado, como “Quiero estar en tu próxima película”. Le dije: “Ya estamos filmando”. Y él me dice: "¿Dónde estás? Voy para allá”. “Pero es en alemán”. “No me importa”.

POTENTE: Seis meses después estaba en Berlín, y lo llevé en mi auto que tenía toneladas de colillas de cigarrillos y basura y le encantó. Él estaba como, ¡oh Dios mío!, esto es una aventura, como con estos pequeños punks. Yo conducía un Saab 900, tantas colillas de cigarrillos y latas de Red Bull.

TYKWER: Hice una película con él siete años después (“Perfume: The Story of a Murderer” o “El perfume: Historia de un asesino”)

AP: Lola ha sido muy mencionada en la cultura pop, un video musical de Bon Jovi, un episodio del programa infantil “Phineas and Ferb”. ¿Tienen alguna referencia favorita?

TYKWER: “Los Simpson” es genial. Fue gracioso porque nadie preguntó, y de repente lo vi en la televisión. Yo estaba como, incluso usaron nuestra música. Probablemente fue mejor que cualquier premio que pudiéramos haber obtenido. Ahora para siempre estamos en “Los Simpson”.

De hecho, incluso he estado en conversaciones sobre una serie de televisión. Si el concepto es interesante, ¿por qué no hacerlo? O le recuerda a la gente lo buena que es nuestra película o la gente dirá “esa es una buena variación”. Citar, rehacer, repensar y reinventar es también lo que hago como cineasta. Entonces, me gusta. Incluso si falla, me gusta.

AP: ¿Cómo es volver a verla en la pantalla grande?

TYKWER: Nunca vuelvo a ver mis películas. Una vez que terminan, termino. Lo más increíble de todo esto es que para cualquier película que haces, llega un momento en el que de repente eres realmente capaz de verla como el público y no como la persona que estaba allí todo el tiempo. Se emancipó de ti. Solo soy mayor. Ya no soy el tipo que hizo esta película. Y lo vi como si yo fuera el público. Es muy bonito. Disfruté mucho de Franka, que es tan enérgicamente enigmática y, en esta nueva versión, brilla en cierto modo.

AP: ¿Dónde crees que encaja “Corre Lola, corre” en la historia del cine?

TYKWER: A finales de los 90 hubo algunas películas muy importantes, y estoy feliz de decir que tal vez fuimos una de ellas. Hubo cosas como “The Matrix” y una película como “Man on the Moon” (“El lunático”), esta película realmente genial y extraña que Miloš Forman hizo con Jim Carrey.

En ese momento, en el cambio de milenio, la estrategia cinematográfica pasó por una renovación y creo que fuimos una pequeña parte de esto. La reinvención de la televisión, creo que fue encendida por el cine y por las nuevas formas de contar historias. Somos solo una chispa, no irrelevante, ahí dentro.

AP: ¿Cómo fue el frenesí en el momento de su lanzamiento?

POTENTE: Es comparable, en mi opinión, a cómo podría ser la vida de un músico, como una estrella de rock o una idea estereotipada de cómo sería eso. Y así fue probablemente durante uno o dos años. En el momento en que obtuvimos un premio MTV, pensé, es todo. Ni siquiera fui a recogerlo. No pude. Era solo que estaba como, voy a estar en el sofá. Es una locura. ¿Por qué no fui? Debería haber ido.

AP: ¿Te sorprendió que se popularizara como lo hizo?

TYKWER: Tienes que recordar que era una película pequeña, súper financiada de forma independiente. Generó mucha incomprensión entre las personas que invirtieron en ella, como “comienza tres veces, eso no es una película”. Una de las cosas que me encantó fue que parecía una película de acción, pero con un fuerte centro emocional y bastante sustancia estructural y filosófica debajo. Pensé que se podía juntar todo esto en una película. Por eso mencioné “The Matrix”, que era como el hermano a gran escala para nosotros. Así fue como todos nos conocimos, ambos nos acercamos y dijimos "¿quién eres y qué estás buscando” Así era la energía.

Nunca imaginamos el viaje que haría la película. Era una película nerd y peculiar que solo hicimos porque nos encantaba hacerla. Éramos niños muy inocentes. Tal vez eso sea parte de la belleza y la energía de la película y por qué es tan encantadora. No podría hacerlo ahora. Desafortunadamente, ya no soy esa persona.