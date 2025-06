Coronarán como reina LGBT+ a la mamá de Gala Montes

Ciudad de México.– Crista Montes, madre de Gala Montes, será nombrada como reina del orgullo LGBT+ en el desfile de la Ciudad de México que se llevará a cabo este mes, el anunció de inmediato generó controversia en redes después de que la señora ha sido acusada en varias ocasiones de tener actitudes homofóbicas en contra de sus dos hijas, quienes abiertamente se han declarado como miembros de la comunidad.

Gala, quien se identificó como bisexual, declaró en 2024 que su madre la rechazó tras revelarle su orientación sexual, lo que provocó una ruptura en su relación familiar.

Crista Montes, sin hacer referencia directa a las acusaciones, aseguró durante el evento sentirse orgullosa de tener hijas que forman parte de la comunidad LGBT+. "Mi cariño y amor por ellas no se modifica porque sean lesbianas ni bisexuales", declaró ante los medios. No obstante, también comentó: "Lo que digan ellas no es mi responsabilidad", sugiriendo que no responderá a las declaraciones pasadas de sus hijas.

A pesar de los conflictos, Crista Montes aceptó el nombramiento como reina de la marcha con entusiasmo y aseguró que su intención es dar un mensaje de inclusión a otras familias.

Crista ha insistido en que su participación no busca “callar bocas”, pero sí representa una manera de corresponder a la comunidad LGBT+ a la que pertenecen sus hijas.