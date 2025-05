'Convertiste mi sufrimiento en show'; Alexa anuncia demanda contra Daniela Parra

Ciudad de México.– Alexa Hoffman, hija del actor Héctor Parra, quien cumple una condena en prisión después de que fue hallado culpable de corrupción de menores y abuso, dio a conocer que iniciará el proceso de demanda en contra de su hermana Daniela Parra, según dio a conocer la joven a través de un video compartido a través de Instagram.

"Hola, soy Alexa Hoffman y para los que no me conocen, soy sobreviviente y fui víctima de abuso y corrupción de menores y logré después de mucho tiempo que se hiciera justicia. Pero con lo que no contaba es que además de enfrentar ese proceso, me iba a tener que enfrentar con la revictimización, que no solo fue de los medios de comunicación, sino también ha sido de mi propia hermana, que solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador", dijo en su mensaje.

En su testimonio, la joven mostró también un mensaje enviado en el pasado a su padre en el que explicaba las razones personales por las que decidió alejarse de él, así como vivencias que, asegura, fueron parte del juicio y materia de peritaje.

"Siempre nos tocabas de maneras incorrectas a Daniela y a mí fingiendo que era accidente… Y eso se me hacía totalmente normal de parte de un padre, porque eras la única figura paterna que tenía. Y ahora que tengo otra, me di cuenta de que lo que hacías no era normal".

Alexa también dejó en claro su decisión: "Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo".