Consuelo Duval va a terapia psicológica tras robo en su casa

Consuelo Duval reapareció ante la prensa después de denunciar que su empleada doméstica, junto a otras personas, le robaron algunas de sus pertenencias.

"Estoy aquí muy bien, intentando salir adelante y dejar ya esta página atrás. La ley está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío, la verdad es que fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar’’, dijo.

“Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, y tratando de entender que el mundo es así, que la realidad es así”, declaró.

Debido a que la mujer que fue parte del robo ya se encuentra detenida, Consuelo aclaró: “Lo que sí les puedo decir que en ningún momento de mi vida, jamás he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido, yo tengo asignado un abogado, un licenciado que la fiscalía me asignó, y por el otro lado tienen un abogado pagado”.

“Mi realidad es: no me pasó nada, no le pasó nada a mis perros, sí fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recuperarán trabajando, como sé hacerlo. Duele y tampoco se debe de decir ‘es dinero nada más’, no, es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa”, expresó.