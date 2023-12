Consuelo Duval da detalles del robo que sufrió

Consuelo Duval está pasando momentos terribles y de gran angustia tras el gran robo que sufrió en su propia casa el día de ayer.

Tras un polémico comunicado en donde aclaró que no se utilizó inteligencia artificial para cometer este delito, sino que fue su misma empleada, a quien le abrió las puertas de la casa.

A través de su Instagram, reapareció en Instagram para dar detalles del delito del que fue víctima.

“De todas las telenovelas, películas que he hecho, ninguna había sido tan difícil como esta; se me quiebra la voz porque me siento frágil, vulnerable y sola”, dijo.

Con la voz entrecortada agradeció a su público sus mensajes de apoyo, sobre todo para quienes preguntan por sus perritos, los cuales estaban en la casa cuando todo sucedió, pero todos se encuentran bien.

La integrante de 'Netas Divinas' da más detalles sobre lo sucedido, pues aclara que no se trató de inteligencia artificial lo que provocó el robo:

“No, no fue inteligencia artificial lo que pasó en mi casa, fue un robo. Una muchacha que llevaba trabajando cuatro meses en mi casa, junto con su esposo y otra persona más entraron”, explica.

Asegura que esta mujer tiene 22 años y estaba trabajando en su hogar de forma temporal, pues su empleada doméstica de confianza, llamada Anita, salió por maternidad para cuidar a su bebé.

Confirma que ha levantado la denuncia y que confía que se hará justicia.