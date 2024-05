Confirman a Kimberly en elenco de 'Perfume de Gardenia' a lado de William Levy

La obra de teatro "Perfume de Gardenia" volverá a los teatros de México de la mano de Latin Lover, quien se encargó de armar el elenco de la nueva producción, entre los nombres que más llamaron la atención fueron el de Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Arturo Carmona, Pablo Montero, William Levy y la popular influencer Kimberly "La Más Preciosa".

Sobre esto la "Perdida" aseguró que está lista para presentarse en escena y confía en su talento, por lo que no requiere preparación para debutar en esta gran obra.

“Yo no me preparo, Simplemente cuando estoy ya en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toca. Creo que yo no lo ocupo porque obviamente llevo el guion que me dan, pero los productores me dejan ser un poco yo. Luego se ve cuando ya estás bien estudiada y yo digo, no soy profesional, pero me gusta la actuación”.