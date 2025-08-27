Confirman a Adal Ramones como conductor de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.– Lo que comenzó como un rumor ahora se ha hecho oficial luego de que Azteca anunció formalmente que Adal Ramones será el encargado de conducir el reality de Azteca "La Granja VIP", uno de los programas a los que más apuesta la televisora del Ajusco.

El reality estará al aire en octubre próximo. La noticia se dio a conocer durante el noticiero Hechos con Javier Alatorre, en donde Ramones adelantó que serán 16 los famosos que estarán viviendo en esta granja, donde deberán sobrevivir y acatar las reglas para mantener en orden la producción y a cada uno de los animales del lugar, a los cuales deberán criar, ordeñar, lavar y todo lo que incluye vivir en un lugar así.

Aunque no quiso adelantar nombres, el ex conductor de "Otro Rollo" mencionó que serán gente muy famosa y de diferentes edades, lo que generará una gran controversia, apostando en que algunos de ellos o ellas no aguantarán la aventura.

Será el 12 de octubre el día indicado para el estreno de esta nueva aventura de TV Azteca, en alianza con Fremantle, que presentan a los competidores viviendo en una granja de verdad, sin ningún tipo de lujos, mientras son grabados las 24 horas.

Este sería el regreso de Ramones a la Televisora del Ajusco, ya que hace unos años, cuando dejó Televisa, fue parte de dos temporadas de La Academia con gran éxito, ya que en ese entonces tuvo de jueces a Lola Cortés y Danna Paola.

Hasta el momento algunos de los nombres más sonados para formar parte de esta primera temporada son Itatí Cantoral, Brenda Bezares y recientemente Alfredo Adame.