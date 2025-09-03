Confirma Marie Claire multa a Ninel Conde por incumplir contrato de 'LCDLF'

Ciudad de México.– La conductora y presentadora Marie Claire Harp confirmó a través de un live en sus redes sociales que Ninel Conde sí habría sido multada con cerca de medio millón de pesos por violar el contrato que firmó con "La Casa de los Famosos México", esto luego de que la "Bombón Asesino" aseguró durante una de sus publicaciones para dar a entender que su salida del reality había sido pactada, lo que desató una ola de críticas hacia el programa.

La conductora venezolana Marie Claire Harp, titular de las galas del reality producido por Televisa, abordó la controversia durante un en vivo en el que respondió preguntas de los seguidores. Entre los comentarios, surgió la duda de por qué Ninel Conde no había regresado a las galas semanales, como sí lo han hecho otros exconcursantes.

Harp aprovechó la ocasión para referirse a una nota publicada por la revista TVyNovelas, en la cual se informó que Ninel Conde habría sido sancionada con una multa de medio millón de pesos por presuntamente incumplir con el reglamento del programa.

“Es muy difícil que la revista saque algo que no es cierto. Vi eso y dije ‘¡Uiii!’”, aseguró la conductora, por lo que con estas declaraciones, Harp no solo habría confirmado la difusión del tema en medios, sino que también dejó entrever que la situación de Conde podría estar en manos de los responsables legales del reality show.