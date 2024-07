Confirma Cristian Castro nuevo romance

Cristian Castro confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor, después de tener dos novias en menos de 6 meses, siendo esta su tercera conquista en lo que va del año.

En entrevista para A la tarde, el cantante afirmó que la noticia sobre su romance es real y aprovechó para asegurar que Mariela Sánchez ya es cosa del pasado.

No, en realidad tengo novia, estoy muy contento, es de acá de Argentina, justamente por eso también estoy acá. Sí (me acompañó hoy), estoy muy contento, y bueno, se llama Agustina y la verdad que me parece que estoy pasando por un gran momento personal”, respondió Castro ante la pregunta sobre si había vuelto a dicho país para reconciliarse por segunda ocasión con Sánchez.