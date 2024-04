Confiesa Anne Hathaway que lleva cinco años sobria

Una resaca de antología hizo que la actriz estadunidense Anne Hathaway, realizara una decisión que tuvo un impacto significativo en su vida tanto personal como profesional; dejar de tomar alcohol.

La famosa aclamada por su versatilidad y profundidad en sus interpretaciones, compartió detalles íntimos sobre su vida en una entrevista con Vanity Fair.

Explicó su elección de dejar el alcohol, describiéndolo como un “combustible para revolcarme” y señalando que su vida ha experimentado una mejora notable desde entonces.

Hathaway reveló que ha permanecido sobria durante cinco años porque quería estar completamente disponible y presente para su hijo pequeño.

“Eso me parece un hito. Tener cuarenta años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas ‘mediana edad’ simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”, dijo.

La actriz también habló sobre su proceso de transformación personal, que incluyó dejar el alcohol como parte de un esfuerzo más amplio para cuidar su salud mental.

También habló sobre los desafíos que ha enfrentado, incluyendo ataques de ansiedad y cómo ha aprendido a manejar sus emociones y bienestar mental con más seguridad.