'Con trabajo voy a vivir 5 años más'; comparte Yolanda Andrade extraño mensaje

Ciudad de México.– La actriz mexicana Yolanda Andrade, quien desde hace meses ha estado causando preocupación entre sus seguidores, familiares y amigos por sus padecimientos, ha vuelto a causar desconcierto luego de que compartió un preocupante mensaje en donde expresó de manera figurada que solo le quedarían 5 años más de vida.

Fue en una publicación de un post a su amiga Thalía, con motivo de su cumpleaños número 54, donde no solo le dedicó un emotivo mensaje, también se unió con ella a la distancia para recrear una escena de la película ‘Grease’ (Vaselina).

“Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más”, dijo.

Thalía agradeció las muestras de cariño de su amiga y aseguró que siempre estará a su lado. Esto en medio de los problemas de salud que atraviesa la conductora.

“Te amo mi Mrhu! Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE! A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amo. ¿Eres tú Sandy?”, escribió en la sección de comentarios del video que grabó con Andrade.

Y es que la presentadora ha enfrentado complicaciones de salud en los últimos dos años, lo que la ha obligado a modificar su estilo de vida y a alejarse de la televisión. Hasta el momento no ha revelado su padecimiento, pero en un encuentro con medios dio a conocer que enfrenta dos diagnósticos sin cura.