'Con tal de no ver tu cara'; León Larregui denuncia que fue expulsado de avión

Ciudad de México.– León Larregui, cantante de la agrupación mexicana Zoé, causó controversia en redes sociales cuando a través de su cuenta en X denunció haber sido expulsado de un avión por personal de la aerolínea. De acuerdo con el intérprete, el desencuentro ocurrió cuando se quejó de "algunas cosas", sin especificar si se trató del servicio o de algún otro asunto.

"Me bajaron del avion solo por quejarme de unas cosas y me dijeron , sienfo platino en airfrance ,jamas te va sa poder subir a un avion nuestro. Una mssera del aire me dice esto!!!le dije mi amor con tao de no ver tu horrible cara acepto!!", escribió el cantante, que uno de los aspectos que más llamaron la atención fue su manera de escribir, lo que hizo que muchos se cuestionaran sobre si el famoso iba bajo los efectos de sustancias.

"Usted debería viajar en el área de equipaje en una jaula. Seguro iba ebrio o drogado como acostumbra estar. Ahora mismo ni escribir bien puede. Ya deje los vicios, ya está viejo!! Cuide su salud", le escribieron algunos internautas.

Y es que minutos después, el tono de sus mensajes se tornaron mucho más violentos; incluso, amenazó con agredir físicamente a los trabajadores de la compañía: “Rete al m*riquet*s de darnos un tiro y llamó a la guardia nacional. Eventualmente le voy a romper la cara”, agregó, pero fue borrado casi de forma inmediata.

Las reacciones no se hicieron esperar y aunque muchos lo tomaron como una broma y hasta le pidieron usar esta experiencia para componer nueva música, otros lo cuestionaron por insultar al personal que lo atendía.