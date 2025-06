Con 'F1', Damson Idris entra en el carril rápido de Hollywood

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Damson Idris estaba intentando ignorar el ruido, pero eso es un poco difícil en una carrera de Fórmula Uno.

El actor británico-nigeriano estaba en plena acción, en plena acción, rodando la trepidante película de verano "F1" con Brad Pitt en algunos de los circuitos más famosos del mundo. Si bien el perfil de Idris ha ido en ascenso en los últimos años, tras seis temporadas protagonizando la serie de FX "Snowfall", no hay nada como estar junto a pilotos de Fórmula 1 de fama mundial y una megaestrella de Hollywood para poner las cosas en perspectiva. Estaba bastante seguro de que iba a pasar desapercibido.

Luego comenzó a escuchar no solo su propio nombre de los fanáticos entre el público, sino también "Franklin Saint", el nombre de su personaje, el capo de la droga, en "Snowfall".

"Es gracioso, porque me veo como un actor joven a quien nadie conoce", dijo Idris, de 33 años, en una entrevista reciente con The Associated Press.

Acelerando hacia el siguiente nivel

Sin embargo, el anonimato puede que ya sea cosa del pasado para Idris. En mayo, causó sensación en la Gala del Met, al llegar con un mono de carreras completo (marcado con el nombre ficticio del equipo de F1, APXGP) y un casco con cristales de Swarovski que él y dos acomodadores se quitaron para revelar una segunda imagen debajo. La audacia y la teatralidad de la proeza la convirtieron en uno de los momentos más comentados de un evento donde todos intentan destacar.

Y todo apunta a que se acelerará aún más cuando "F1" se estrene globalmente el viernes. Llegando a toda velocidad a los cines con una ola de excelentes críticas y la promesa de un espectáculo al estilo de "Top Gun: Maverick", el cineasta Joseph Kosinski está bastante seguro de que Idris también empezará a oír a la gente gritarle "Joshua Pearce".

Ese es el nombre del personaje de Idris, el piloto novato del peor equipo del circuito que está desesperado por demostrar su valía y aferrarse a uno de los codiciados asientos.

"Estoy muy emocionado de que la gente lo vea encarnar a este personaje y competir de tú a tú con una gran estrella de cine", dijo Kosinski. "Creo que puede con todo. Es increíblemente talentoso, y me siento afortunado de verlo al comienzo de lo que será un lanzamiento espectacular".

Idris busca proyectos que lo desafíen y personajes lo más diferentes posible, entre sí y, sobre todo, de él. Joshua Pearce encajó a la perfección en un momento en que se preparaba para despedirse de Franklin Saint. Tras leer el guion de "F1", el personaje incluso se infiltró en sus sueños.

“Me dije: 'Nadie va a poder interpretar este papel como yo'. Recuerdo haberle escrito una carta a Joe (Kosinski) contándoselo”, dijo Idris. “Cuando por fin nos subimos a los coches por primera vez, me enganché. Pensé: 'Sí, esta película es mía. No es de nadie más y estoy deseando darlo todo'. Y eso fue exactamente lo que hice”.

Dándolo todo a 180 mph

La F1 no solo requería interpretar un papel. Tanto él como Pitt tuvieron que aprender a conducir los coches a velocidades de hasta 290 km/h. Les llevó meses de entrenamiento al volante, bajo la supervisión de los especialistas Luciano Bacheta y Craig Dolby, además de entrenamiento físico para adaptarse a las fuerzas G que sentirían en el coche.

A la hora de filmar, lo cual hicieron con cámaras especiales acopladas a los coches, a veces conducían durante los descansos de carreras reales con cientos de miles de espectadores alrededor. Cada vez que se ve la cara de Idris o Pitt en el coche, dijo Kosinski, es que realmente están conduciendo ese coche.

“Es una locura. De hecho, es más rápido en la vida real y se ve rapidísimo en la pantalla”, dijo Idris. “En una fracción de segundo, una decisión podría ser realmente perjudicial. Pero no me imaginaba hacer esta película de otra manera. Si fuera en pantalla verde, se notaría”.

Hay una simetría entre el arte y la vida en "F1", donde un actor emergente se une a un veterano. En la película, se trata de una pareja reticente de dos alfas. La mentoría es tensa, las lecciones se aprenden con esfuerzo y la competencia no es precisamente amistosa. A diferencia de Joshua, Idris está más que dispuesto a recibir consejos de quienes lo rodean, ya sean productores como Jerry Bruckheimer y Jeremy Kleiner, su director Kosinski o sus coprotagonistas, desde Pitt hasta Javier Bardem.

“Hablo con ellos todos los días y les pido consejos”, dijo. “Me enfoco principalmente en las historias, en interpretar personajes de los que pueda estar orgulloso y con alcance. Eso es todo lo que me propongo hacer en esta carrera”.

Actuar no siempre fue la meta de Idris. Como muchos jóvenes del sur de Londres, una vez soñó con ser futbolista. Claro, la idea de ser un deportista de renombre le atraía, pero también le encantaba la disciplina que requería. Entonces, a los 18 años, se dio cuenta de que nunca sería tan grande como Lionel Messi.

“Cuando lo vea algún día, ojalá tenga la suerte de conocerlo, le diré que él es la razón por la que dejé el fútbol americano, porque era tan bueno”, dijo. “Maravillosamente, la actuación es una industria subjetiva, así que al menos puedo hacer trampa para trabajar con Brad Pitt”.

Hacer trampa es, por supuesto, una exageración un tanto descarada para un actor que estudió arte dramático en la universidad y continuó su formación en la Identity School of Acting de Londres. Desde que debutó en el escenario con "La caja de Pandora" de Ade Solanke hace más de diez años, Idris ha estado dando tumbos como el resto de sus compañeros. Y esto es solo el comienzo.

¿Qué sigue para Damson Idris?

Idris terminó recientemente el rodaje de la adaptación de Tomi Adeyemi "Children of Bone and Blood" en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Dirigida por Gina Prince-Bythewood , Idris interpreta al príncipe Inan en esta fantasía africana coprotagonizada por Viola Davis, Cynthia Erivo, Chiwetel Ejiofor e Idris Elba, su ídolo y mentor en la vida real.

"No es solo un tocayo", dijo Idris. "Me siento muy afortunado de poder decir que soy como su hermano pequeño y que puedo llamarlo y pedirle consejo".

Próximamente, Idris se preparará para interpretar a Miles Davis en "Miles & Juliette" de Bill Pohlad , sobre el romance de la leyenda del jazz con la cantante francesa Juliette Gréco. También ha fundado una línea de joyería fina, llamada Didris, inspirada en su madre, y también está incursionando en la producción: su productora tiene un acuerdo con FX Networks y quiere brindar oportunidades a talentos emergentes.

Y al igual que su personaje en "F1", Idris está aprendiendo a ignorar el ruido. Sabe que una carrera cinematográfica es un largo camino y que habrá altibajos.

“Es un momento muy importante, pero tengo la suerte de tener a tantas personas en mi vida que me mantienen con los pies en la tierra”, dijo Idris. “He absorbido información de personas que admiro que dicen lo mismo en estos momentos de mayor intensidad: Pellizcate, mantén los pies en la tierra, recuerda de dónde vienes.

Así es exactamente como estoy atravesando este portal y en estos próximos años. Estoy emocionado, me siento honrado, me siento bendecido y estoy deseando ver qué me depara el futuro.