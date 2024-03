'Con esta rola se me antoja un perico'; comentario de Carin León desata críticas

El sonorense Carin León generó fuertes críticas entre usuarios de internet después de que en su última presentación en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el intérprete reveló ante miles de asistentes que se le antojaba un "perico" con una de sus canciones.

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!", dijo el cantante antes de intepretar su tema.

Justo cuando terminó de hablar, se pudo escuchar que su comentario generó risas y gritos de celebración de las personas que estaban presentes.

Cabe señalar que en el momento en que dijo eso, Carin León estaba en supuesto estado de ebriedad, ya que tenía una botella de alcohol en la mano, así que algunas personas creyeron que tal vez no fue muy consciente de lo que dijo y mucho menos del impacto que podría tener.