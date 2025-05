Comunidad artística de EU se tambalea ante recortes federales

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.– La poetisa Marie Howe, una de las ganadoras del Premio Pulitzer este año, afirma que ser escritora es a menudo menos una carrera que una vocación. Dependemos de la enseñanza y otros trabajos externos y buscamos apoyo de fundaciones o de una agencia gubernamental, como el Fondo Nacional de las Artes de Estados Unidos (NEA, por sus siglas en inglés).

"Todo el mundo solicita una beca del NEA, año tras año, y si la consigues, es como wow — es enorme”, dijo Howe, ganadora del Pulitzer por "New and Selected Poems" y exbecaria de escritura creativa del NEA. “No es solo el dinero. También es un profundo estímulo. Me sentí tan agradecida. Hizo una gran, gran diferencia. Te da valor. Te dice: 'Sigue adelante, sigue haciéndolo'".

Detrás de tantas carreras galardonadas, producciones de alto perfil, instituciones queridas y proyectos de investigación en profundidad, a menudo hay una historia más silenciosa de apoyo temprano del gobierno: las subvenciones del NEA o el Fondo Nacional de Humanidades (NEH) que permiten a un escritor completar un libro, a un teatro comunitario montar una obra, a un académico acceder a documentos de archivo o a un museo organizar una exposición.

Durante décadas, ha existido una infraestructura artística y cultural a nivel nacional que ha recibido apoyo bipartidista, incluso durante la primera administración de Donald Trump.

Ahora eso está cambiando — y drásticamente.

La nueva administración está adoptando una postura firme

Desde que regresó al cargo en enero, el presidente ha alegado que agencias e instituciones federales como el NEA, el NEH, el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), el Centro Kennedy y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) están promoviendo una agenda considerada demasiado progresista o "woke", que socava los valores tradicionales.

Trump ha destituido a líderes, recortado o eliminado programas y cambiado drásticamente las prioridades: Al mismo tiempo que el NEH y el NEA estaban obligando a salir a miembros del personal y cancelando subvenciones, anunciaron una iniciativa multimillonaria para apoyar estatuas para el propuesto "Jardín Nacional de Héroes Estadunidenses" de Trump, desde George Washington hasta Shirley Temple.

"Todas las futuras subvenciones serán, entre otras cosas, basadas en el mérito, otorgadas a proyectos que no promuevan ideologías extremas basadas en raza o género, y que ayuden a inculcar una comprensión de los principios fundacionales e ideales que hacen de Estados Unidos un país excepcional", se lee en un comunicado en el sitio web del NEH.

Individuos y organizaciones en todo el país, y en prácticamente todas las formas de arte, ahora se encuentran sin el dinero que habían presupuestado o incluso gastado, anticipando que serían reembolsados.

Electric Literature, McSweeney's y n+1 están entre docenas de publicaciones literarias que recibieron avisos de que sus subvenciones han sido rescindidas. El Museo y Biblioteca Rosenbach de Filadelfia tuvo que detener un proyecto para crear un catálogo en línea después de perder una subvención de casi 250.000 dólares del IMLS. La Asociación de Tartamudez para Jóvenes, que gestiona un campamento de música de verano, tiene un déficit de 35.000 dólares.

"Nuestra recaudación de fondos permite que los niños asistan a nuestro campamento de verano a un costo muy reducido, por lo que los fondos perdidos hacen más difícil cumplir con ese compromiso", señaló el director de la asociación, Russell Krumnow, y agregó que "planificamos nuestra programación y tomamos decisiones con esos fondos en mente".

"El dinero del gobierno debería ser consistente. Debería ser confiable. Necesitas tomar decisiones basadas en ese dinero", dijo Talia Corren, codirectora ejecutiva de la Alianza de Teatros Residentes de Nueva York, que ayuda a cientos de compañías de teatro sin fines de lucro, manifiesta.

Las instituciones tienen una historia de más de medio siglo

El NEA, el NEH y la Corporación para la Radiodifusión Pública fueron algunas de las instituciones establecidas hace 60 años, durante el apogeo de los programas domésticos de la "Gran Sociedad" del presidente Lyndon Johnson. En varias ocasiones, han enfrentado críticas por apoyar a artistas polémicos, como el fotógrafo Robert Mapplethorpe en la década de 1980. Pero han perdurado, en parte, debido a sus beneficios económicos percibidos, distribuidos a través de tantos distritos legislativos como sea posible.

Los defensores de las artes sostienen que, al igual que otras formas de ayuda federal, la importancia de una subvención del NEA o NEH no es solo el dinero inicial, sino el efecto multiplicador. El respaldo del gobierno a menudo lleva el tipo de prestigio que hace que una organización sea más deseable para los donantes privados.

Los millones de dólares canalizados a través de los consejos estatales de artes y humanidades, a su vez, apoyan proyectos locales. La financiación para una producción teatral ayuda a generar empleos para el elenco y el equipo, trae negocios para los restaurantes, bares y estacionamientos locales, y dinero para que los padres le paguen a la niñera si salen por la noche.

La actriz Jane Alexander estaba comenzando su carrera cuando el fondo ayudó a financiar la producción de Arena Stage de 1967 del drama de Howard Sackler sobre el boxeador Jack Johnson, "The Great White Hope", que protagonizaron Alexander y James Earl Jones y que al final ganó el Premio Pulitzer. Alexander, quien dirigió el NEA en la década de 1990, recordó cómo Zelda Fichandler, cofundadora de Arena, se preocupaba de que el fondo pudiera perjudicar el negocio al apoyar a otros teatros en Washington.

“Y recuerdo a mi difunto esposo (Robert Alexander), quien era director artístico de la Living Stage Theatre Company en ese momento, diciéndole a Fichandler: 'No, no funciona así. Una marea creciente levanta a todos los barcos'”, dice.

A corto plazo, las organizaciones están buscando donaciones del público en general y los filántropos están intentando llenar los vacíos fiscales. La Fundación Mellon anunció recientemente un fondo de "emergencia" de 15 millones de dólares para los consejos estatales de humanidades. En el Portland Playhouse, en Oregon, el director artístico Brian Weaver dice que los donantes intervinieron después de que el teatro perdió una subvención de 25.000 del NEA justo un día antes de que abrieran una producción de "Joe Turner's Come and Gone".

Pero Weaver y otros dicen que la recaudación de fondos privada por sí sola no es una solución a largo plazo, aunque solo sea porque las personas incurren en "fatiga del donante" y los filántropos cambian de opinión. Jane Alexander recuerda cuando el teatro Arena en Washington fundó una compañía de repertorio, apoyada en parte por la Fundación Rockefeller.

"Era como el Teatro Nacional en Gran Bretaña", dice. "Nos sentíamos tan orgullosos de poder tener una compañía de 30 actores rotando a lo largo de la temporada. Era muy, muy emocionante. Y teníamos, ya sabes, lecciones de voz, teníamos lecciones de esgrima. Íbamos a convertirnos en la gran compañía. ¿Y adivina qué pasó? Las prioridades de Rockefeller cambiaron".