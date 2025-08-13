Cómo ver la primera aparición de Taylor Swift en el podcast de los Kelce

Nueva York.- La nueva era de Taylor Swift está casi sobre nosotros. La superestrella no solo está por estrenar música, sino que también apareció este miércoles en "New Heights" por primera vez.

Parte del anuncio del martes del lanzamiento de "The Life of a Showgirl" involucró al popular podcast, específicamente enfocado en el futbol americano, conducido por Travis Kelce —el novio de Swift y ala cerrada de los Chiefs de Kansas City— y su hermano, Jason Kelce, el ex centro de los Eagles de Filadelfia.

El programa insinuó "un episodio especial con una invitada MUY especial" en las redes sociales el lunes, compartiendo un fondo naranja y una silueta misteriosa que muchos intuyeron que era Swift. Resultó ser cierto, las cuentas de redes sociales del programa lo confirmaron más tarde, al mismo tiempo que Swift anunció su duodécimo álbum de estudio.

A continuación, lo que necesitas saber sobre el episodio de Swift:

Cómo ver —o escuchar— a Taylor Swift en el podcast 'New Heights'

El episodio de Swift del podcast “New Heights” se estrenó a las 7:00 de la tarde hora del Este (2300 GMT). Está disponible para verso en su totalidad en YouTube.

Los fanáticos que prefieren escuchar el programa pueden hacerlo a través de la mayoría de las plataformas de transmisión de podcasts: Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, Spotify y Wondery, que producen el programa, entre ellas.