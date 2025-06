Cómo se creó la banda sonora de 'F1' con ayuda de Lewis Hamilton

Nueva York.– El pináculo del automovilismo, la Fórmula 1, tiene su propia música. Los ritmos rápidos de un motor de seis cilindros alcanzando las 15 mil rpm; un rebase enérgico en una zona de DRS; los conciertos de primera categoría que siguen a la mayoría de los fines de semana de carrera. Así que, cuando llegór el momento de realizar la película de verano "F1", protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, el equipo detrás del filme sabía que su sonido también tenía que ser masivo.

Eso se logra gracias a la música del galardonado con el Oscar Hans Zimmer y una gran banda sonora titulada "F1 The Album" a través de Atlantic Records —el equipo detrás del galardonado álbum de "Barbie"— que será lanzado el mismo día que se estrena la película, el 27 de junio.

La banda sonora incluye música original de Chris Stapleton, Myke Towers, Rosé de Blackpink, Tate McRae y muchos más. Las fuerzas creativas detrás de todo esto —el productor de cine Jerry Bruckheimer, el director Joseph Kosinski y el presidente de Atlantic Records en la Costa Oeste, Kevin Weaver— cuentan a The Associated Press cómo se creó "F1 The Album".

Una asociación ideal

En los años que llevó crear "F1", Kosinski había "reservado grandes momentos musicales" a lo largo de la narrativa de la película, explica Weaver, quien supervisó y produjo el proyecto. Su equipo en Atlantic Records tomó esas notas y propuso ideas para canciones, artistas y escritores, colaborando con los productores ejecutivos de la banda sonora Kosinski y Bruckheimer. Reclutaron a artistas de Atlantic, como Ed Sheeran y Rosé, pero también buscaron en otros sitios.

"Se trata principalmente, si no exclusivamente, de lo que la película necesita", dice Weaver. "Realmente se reduce a qué voz sonaría mejor en estos momentos. ... ¿Quién puede lograr lo que Joe y Jerry necesitaban desde una perspectiva narrativa?".

Y lo que necesitaban eran grandes canciones a medida para igualar la intensidad de la película y su inclusión de grandes canciones de rock clásico, como "We Will Rock You" de Queen. Todas las canciones presentadas en "F1 The Album" son originales, por lo que "Sports Car" de Tate McRae, a pesar de su nombre adecuado, no está en él; en su lugar, ofreció "Just Keep Watching".

Atlantic, generalmente Weaver, reproducía las elecciones de canciones del sello contra secuencias filmadas en la sala de edición, explica Bruckheimer.

"Así que, si hay una carrera y necesitamos terminarla con una canción, él reproducirá, ya sabes, tal vez diez canciones contra esa secuencia y es la mejor canción la que gana. No suele ser la canción que pensamos que va a ser el mayor éxito o que presenta a los artistas más grandes", dice Bruckheimer. "Es la que funciona para una secuencia en particular".

Un enfoque global con una diversidad de talento

"La F1 es un deporte tan global. Quería que la banda sonora de la película reflejara eso", dice Kosinski. Eso significaba recurrir a artistas "de todo el mundo para darle una sensación que el deporte realmente tiene".

El piloto de Ferrari Lewis Hamilton, quien fue consultor en el proyecto, se aseguró de que esa necesidad de inclusión global fuera clara desde el principio, dice Kosinski.

"A veces aquí en Hollywood podemos ser un poco miopes en términos de nuestro enfoque cultural", dice. "Y este deporte, me inspira ver lo ecléctico que es".

Le enviaba a Hamilton demos de la banda sonora y obtenía su opinión: "Le envié la pista de Burna Boy", recuerda Kosinski. "Louis dijo: 'Esto va a ser un gran éxito'".

"Fuimos muy intencionales sobre el género y el demográfico", añade Weaver. "Tenemos piezas pop. Tenemos piezas de afrobeat. Tenemos piezas electrónicas. Tenemos canciones country".

El resultado es una colección de 17 temas con un atractivo amplio, no muy diferente de la alineación de un gran festival de música de verano.

"Suena increíble", dice Bruckheimer. "La banda sonora se mezcla perfectamente con cada escena en la que ponemos la música".

Una variedad de enfoques

Los artistas en la banda sonora de "F1" encontraron inspiración y participaron de diferentes maneras.

"A veces era traer a un artista y mostrarle una escena, como Rosé", quien luego creaba a partir de eso, dice Kosinski. Chris Stapleton hizo lo mismo. A otros artistas simplemente se les daba un concepto o una idea para inspirarlos y grababan una pista que luego se adaptaría a una escena específica.

Para Sheeran, Kosinski ideó diez frases clave como estímulos líricos, palabras que "identifican a Sonny Hayes", el protagonista de la película interpretado por Pitt. La canción de Sheeran, "Drive", fue escrita con John Mayer y Blake Slatkin "específicamente para el título final de la película", añade Weaver. "Es como la culminación del personaje de Brad Pitt".

Otros artistas tienen vínculos profundos con la Fórmula 1, como el DJ Tiësto, quien ha actuado regularmente en grandes premios de F1 en todo el mundo como parte de "una relación de larga data" con el automovilismo, como él le dice a la AP.

Atlantic Records le preguntó si le gustaría proponer alguna canción para la película, y en realidad terminó formando parte del filme, interpretándose a sí mismo en una gran escena de un club nocturno en Las Vegas. "Espero ganar un Oscar por esto", bromea.

"Me lancé de inmediato", dice Tiësto sobre la oportunidad. "La música dance y las carreras tienen una conexión porque ambas son de alta energía. Y con la F1, es una combinación perfecta y reúne a personas de todo el mundo". Eso es especialmente cierto para el DJ holandés: Su canción para la banda sonora, "OMG!", presenta al rapero de Missouri Sexyy Red.

"Escuchó la canción, y realmente le encantó y, sí, quería escribir letras para ella", dice Tiësto, quien se presentará esta fin de semana con un set especial de 4 horas en la Ciudad de México. "Fue una colaboración realmente genial".

Para el rapero Roddy Ricch, participar en la banda sonora fue simplemente una oportunidad de "estar en compañía de grandes compañías", dice, mencionando a Doja Cat y Don Toliver. "Simplemente me encanta ser parte de cosas que son geniales". Su canción, "Underdog", llega en un gran momento de carrera y adopta un enfoque conceptual del automovilismo.

"A veces, cuando estás en la carrera de la vida, sientes que puedes ser subestimado, puedes estar bajo presión", dice sobre el mensaje de la canción. "Solo mantén la cabeza en alto y termina la carrera. La maratón continúa".

El director de la película tiene un deseo particular para el álbum.

"Espero que la gente descubra algo", dice Kosinski. "Un artista que nunca han escuchado antes... y si no son fanáticos de la Fórmula 1, espero que se interesen o se apasionen por el deporte".