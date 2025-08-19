'Como Juan Gabriel'; vocalista de los Tigres del Norte sufre aparatosa caída

Ciudad Juárez.– Jorge Hernández, el vocalista principal de la agrupación Los Tigres del Norte, generó gran preocupación entre sus seguidores durante una presentación en San Luis Potosí, cuando repentinamente tropezó y cayó de manera aparatosa en el escenario.
En un video difundido por el programa "Sale el Sol", se observa al intérprete caminar sobre el escenario mientras interpreta uno de los temas, cuando de pronto tropieza con un objeto y cae boca abajo. De inmediato, intentó reincorporarse, aunque fue apoyado por miembros de seguridad y sus compañeros de agrupación.
Pese a la aparatosa caída, Hernández decidió seguir con la presentación. El cantante retomó el micrófono y continuó tocando el acordeón, gesto que fue aplaudido por los asistentes, quienes mostraron su apoyo durante el percance.
De acuerdo con lo reportado, la caída no pasó a mayores y, hasta el momento, no se ha confirmado si el vocalista requirió atención médica. En redes sociales, varios internautas reconocieron su profesionalismo, aunque algunos recomendaron que se realizara una revisión para descartar alguna lesión.