Como Arath: Facundo rompe en llanto en LCDLF

Ciudad de México.- Después de 30 días de bromas, liderazgo y resistencia emocional, Facundo mostró su lado más vulnerable en La Casa de los Famosos México 2025.

Frente a las cámaras, el conductor se cubrió con un cojín para ocultar sus lágrimas, mientras balbuceaba frases como “¿Hasta cuándo va a parar?” y “Está bien rudo estar aquí”.

El momento, que lo muestra extrañando a sus hijas y a su prometida Delia García, generó una ola de reacciones en redes. Mientras algunos lo apoyan por mostrar su humanidad en medio del encierro, otros lo acusan de usar el llanto como estrategia para ganar simpatía.

Hasta ahora, Facundo no ha compartido su sentir con otros habitantes de la casa y se espera que durante la próxima gala se aborde el episodio frente al público. Aunque se descarta su salida voluntaria, el episodio ha reconfigurado su narrativa dentro del reality.

Comentarios como “Puro drama, nadie se lo cree” y “Hasta para llorar hay que tener carisma” reflejan la polarización que vive el fandom. Lo cierto es que, por primera vez, el comediante dejó ver que detrás del humor también hay fragilidad.