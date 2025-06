Comienzan las deliberaciones en el nuevo juicio de Harvey Weinstein

Foto: Associated Press

Nueva York.– El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves en el nuevo juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein en Nueva York, y deberá decidir —nuevamente— un caso emblemático del movimiento #MeToo.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, considera dos cargos por actos sexuales criminales y un cargo de violación, cada uno relacionado con una acusadora diferente y una fecha distinta. En este caso, el cargo de acto sexual criminal es el delito de mayor grado.

Weinstein, de 73 años, se ha declarado no culpable.

Hace casi ocho años, una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el productor de cine ganador del Oscar impulsaron el movimiento #MeToo. Algunas de esas acusaciones posteriormente generaron cargos penales y condenas en Nueva York y California.

La condena en Nueva York de 2020 fue posteriormente anulada, lo que llevó a un nuevo juicio ante un nuevo jurado y un juez diferente.

Los jurados escucharon más de cinco semanas de testimonios, incluyendo interrogatorios largos y a veces intensos de las tres acusadoras de Weinstein en el caso.

Jessica Mann dijo que la violó en 2013, cuando ella intentaba construir una carrera como actriz. Miriam Haley lo acusó de realizarle sexo oral por la fuerza en 2006, cuando ella buscaba trabajo en la producción de entretenimiento.

Kaja Sokola, quien no estuvo involucrada en el primer juicio de Weinstein, dijo a los jurados que también le realizó sexo oral por la fuerza en 2006. En ese momento, ella era una modelo adolescente tratando de incursionar en la actuación.

La fiscal Nicole Blumberg dijo a los jurados en su argumento final el martes: “Todas ellas tenían sueños de seguir carreras en el mundo del acusado, la industria del entretenimiento”. La fiscal argumentó que Weinstein dejó que las mujeres pensaran que estaba interesado en sus carreras cuando en realidad lo que le interesaba eran sus cuerpos, e "iba a tener sus cuerpos y tocar sus cuerpos quisieran o no”.

Weinstein eligió no testificar. Su defensa llamó a otros testigos, incluidos algunos ex amigos de Sokola y Mann.

Los abogados de Weinstein argumentaron que las tres acusadoras consintieron los avances de Weinstein porque querían ayuda con sus objetivos en Hollywood. Las tres mantuvieron relaciones amistosas con él después, un punto que la defensa enfatizó.

“Es transaccional, amigos. Sí, él quiere divertirse con ellas, y sí, ellas quieren algo de él”, dijo el abogado defensor Arthur Aidala en su resumen el martes.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente. Sokola, Mann y Haley han aceptado ser identificadas.