Comienza la producción de la quinta temporada de ‘Stranger Things’

La plataforma Netflix anunció el lunes que la producción de la quinta temporada de “Stranger Things” ha comenzado.

Desde su estreno en julio de 2016, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones globalmente.

Con cada entrega, esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles estilo casero y la New Coke.

Con el estreno de los episodios más recientes, la serie volvió a poner de moda la canción “Running Up That Hill”, de Kate Bush, que inundó las listas de reproducción en Spotify y se posicionó entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia.

Además, Stranger Things ha recibido más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy® y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática. Los fans de todo el mundo demuestran su pasión por la serie celebrando el Día de Stranger Things el 6 de noviembre, la fecha de la desaparición de Will Byers.



La temporada 5 se anunció como la temporada final de Stranger Things, de la mano con otros proyectos que formarían parte de este universo, como la obra Stranger Things: The First Shadow en vivo en el West End de Londres, además de un spinoff animado aún sin título.

Stranger Things es un homenaje a las películas de género de la década del ochenta que marcaron a una generación, está ambientada en Hawkins, Indiana, un pueblo aparentemente normal.

Después de la repentina desaparición de un niño, la agobiante búsqueda de su familia, sus amigos y la policía termina enredándolos en una serie de eventos mortales con grandes riesgos.

Bajo la apariencia ordinaria de este pueblo se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro.

Descubrir lo que cambiará para siempre a Hawkins —y quizás al mundo entero— pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y tendrá un gran impacto en sus vidas.