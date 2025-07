Comienza la gira de Oasis

Cardiff.- Un cartel de un fan lo resumía todo: “La gran espera ha terminado”.

Decenas de miles de fanáticos de Oasis abarrotaron las calles de Cardiff, Gales, este viernes, donde los rockeros de la era Britpop estaban comenzando una gira de reunión muy esperada y algo ansiosa.

El regreso de la banda detrás de “Wonderwall”, “Supersonic” y “Champagne Supernova” después de una pausa de 16 años es un gran momento para sus seguidores.

¿Será un éxito arrollador? Definitivamente tal vez o como dicen ellos “Definitely Maybe”. Las predicciones son complicadas cuando se trata de Noel y Liam Gallagher, los hermanos en disputa que le dan a Oasis su carisma y su química volátil.

“Eso es una de las atracciones de Oasis: traen este elemento de riesgo”, dijo el autor y periodista musical John Aizlewood, quien comentó que “el aura alternativa que han cultivado con la antigua historia pop de hermanos conflictivos” es parte del atractivo de la banda.

“Muy, muy especial”

A menos que la relación explosiva de los hermanos descarrile los eventos, dos noches en el Estadio Principality de Cardiff, con capacidad para 70 mil personas, el viernes y el sábado, levantarán el telón de una gira de 19 fechas llamada Live ’25 en el Reino Unido e Irlanda.

Luego vendrán paradas en América del Norte, América del Sur, Asia y Australia, terminando en Sao Paulo, Brasil, el 23 de noviembre.

Muchos poseedores de boletos que viajaron a la capital galesa desde lugares tan lejanos como Australia crecieron con Oasis y han estado esperando muchos años por este momento. Antes del espectáculo, las calles alrededor del estadio se llenaron de fanáticos que se reunieron en grupos para cantar los éxitos de la banda y compraron sombreros de cubo con la marca Oasis a 35 libras (48 dólares) cada uno.

“Es muy, muy especial, emocional”, dijo Rob Maule, de 44 años, de Edimburgo. “Estoy aquí con tres de mis amigos, amigos de la infancia, y solíamos ver a Oasis por todo el país.

“Para nosotros es algo generacional. Es un capítulo de nuestras vidas”, expresó. “Y luego la segunda generación, ya que la gente está llevando a sus hijos. Es realmente especial”.

Vicki Moynehan vino desde Dorchester en el suroeste de Inglaterra, aunque su vida ha cambiado desde que compró su boleto hace casi un año.

“Siete meses de embarazo, no me va a detener”, dijo.

Coros de rock para cantar

Fundada en las calles de clase trabajadora de Manchester en 1991, Oasis lanzó su álbum debut, “Definitely Maybe”, en 1994 y se convirtió en uno de los actos británicos dominantes de la década de 1990, lanzando ocho álbumes que alcanzaron el primer puesto de la lista de popularidad en el Reino Unido y produjeron éxitos como “Wonderwall”, “Champagne Supernova”, “Roll With It” y “Don’t Look Back in Anger”.

El sonido de la banda se alimentaba de coros de rock pegajosos y la química explosiva entre el guitarrista y compositor Noel Gallagher, un músico amante de los Beatles y el glam rock con un talento para las melodías memorables, y su hermano menor Liam, un líder con un estilo y actitud cautivadores.

Entonces y desde entonces, los hermanos a menudo han intercambiado pullas, en el escenario, en el estudio y en entrevistas. Liam una vez llamó a Noel “chico tofu”, mientras que Noel calificó a su hermano como “el hombre más enojado que jamás conocerás. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa”.

Oasis finalmente se separó en 2009, Noel dejó la banda después de una pelea entre bastidores con Liam en un festival cerca de París.

Los hermanos Gallagher, ahora de 58 y 52 años, no han actuado juntos desde entonces, aunque ambos tocan regularmente canciones de Oasis en sus conciertos en solitario.

Durante mucho tiempo resistieron la presión para reunirse, incluso con la promesa de un pago multimillonario, aunque Liam sonaba más abierto a la idea. El cantante dijo a The Associated Press en 2019 que Noel “piensa que estoy desesperado por reunir a la banda por dinero. Pero no me uní a la banda para ganar dinero. Me uní a la banda para divertirme y ver el mundo”.

Ahora han acordado una gira que los verá en compañía, si los informes son correctos, de los exmiembros de Oasis Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer en las guitarras, el bajista Andy Bell y el baterista Joey Waronker.

Una explosión absolutamente increíble

El anuncio de la gira en el Reino Unido en agosto desató una fiebre por comprar boletos, con mensajes de error, colas en línea de horas, esperanzas frustradas y enojo por los precios que aumentaron en el último minuto. Algunos fans que esperaron en línea durante horas en el sitio de Ticketmaster se quejaron de que terminaron pagando 355 libras (485 dólares) por boletos de pie regulares en lugar de las 148 libras (202) esperadas.

Los problemas con los boletos generaron cuestionamientos en el Parlamento británico, donde el Ministro de Artes Chris Bryant criticó “prácticas que ven a los fanáticos de eventos en vivo sorprendidos por aumentos de precios”. El regulador de competencia de Gran Bretaña ha amenazado desde entonces a Ticketmaster, que vendió alrededor de 900 mil boletos de Oasis, con acciones legales.

Los boletos para los shows en el Reino Unido se agotaron en horas, algunos fueron ofrecidos poco después en sitios de reventa por hasta 6 mil libras (7 mil 800 dólares).

No se han anunciado planes para que Oasis grabe nueva música, y la gira se presenta como un evento único.

Aizlewood dijo que es una oportunidad para que Oasis “cuide el legado” de la banda y recuerde a la gente su poder.

“Debería haber un sentido de gran alegría y afirmación de vida en estos shows. Y creo que si pueden hacerlo bien, entonces eso puede ser un gran realce de su legado”, expresó. ”(Hay) este amor perdurable por Oasis, y el amor significa dinero”.

Los fans estaban decididos a disfrutar el momento.

“Soy el mayor de cuatro hermanos, así que sé que se pelearán”, dijo Stephen Truscott, de Middlesbrough en el noreste de Inglaterra. ”(Pero) la primera noche, van a tener una explosión absolutamente increíble. Va a ser lo mejor”.