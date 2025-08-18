Comienza el segundo juicio por el asesinato del rapero Young Dolph

Memphis.- El juicio de un hombre acusado de organizar la emboscada diurna del rapero Young Dolph en una panadería de Memphis en noviembre de 2021 comenzó este lunes.

Hernández Govan, de 45 años, fue imputado por homicidio en primer grado, conspiración para cometer homicidio en primer grado e intento de homicidio aproximadamente un año después del asesinato de Young Dolph. La fiscalía lo ha acusado de organizar el tiroteo fatal.

El joven Dolph, cuyo nombre legal era Adolph Thornton Jr., era un rapero, dueño de un sello independiente y productor que creció en Memphis y era admirado en la ciudad por sus obras benéficas. El hombre de 36 años se encontraba en su ciudad natal para repartir pavos de Acción de Gracias a las familias cuando su visita a su pastelería favorita se convirtió en un ataque que conmocionó al mundo del espectáculo.

Govan está acusado de conspirar con Justin Johnson y Cornelius Smith Jr. para matar al joven Dolph.

Johnson fue declarado culpable de asesinato en primer grado en septiembre de 2024 y, ese mismo día, condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Posteriormente, fue condenado por sus otras dos condenas del juicio: conspiración para cometer asesinato y posesión de un arma por parte de un delincuente.

Durante el juicio, Smith testificó que el hermano del rapero Yo Gotti, Anthony "Big Jook" Mims, había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares por Young Dolph, además de ofrecer recompensas por todos los artistas de su sello discográfico, Paper Route Empire. Smith dijo que él y Johnson estaban "buscando a alguien" y "no sabíamos a quién íbamos a atrapar".

Sabían que Young Dolph y algunos artistas de su sello participaban en el sorteo de pavos, así que se dirigían hacia allí cuando vieron su coche. Lo siguieron hasta la tienda de galletas y abrieron fuego a plena luz del día , dijo Smith. Young Dolph recibió 22 impactos de bala y murió en el lugar.

En los juicios anteriores, el fiscal Paul Hagerman declaró al jurado que Cocaine Muzik Group (ahora conocido como Collective Music Group), un sello discográfico rival fundado por Yo Gotti, quería que Young Dolph trabajara para ellos, pero este los rechazó. Young Dolph posteriormente compuso canciones ofensivas dirigidas al sello, a sus artistas y a su "número dos", Big Jook. Big Jook fue asesinado a tiros frente a un restaurante a principios de este año.

Smith testificó que recibió 800 dólares antes de ser arrestado y su abogado defensor luego recibió otros 50 dólares.

Además del testimonio de Smith, la fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas circunstanciales, incluyendo las de cámaras de vigilancia y el teléfono celular de Johnson. Las pruebas incluyen llamadas entre Smith y Johnson poco antes del asesinato y una llamada entre Johnson y Big Jook inmediatamente después.

Smith también está acusado de asesinato y conspiración para cometer asesinato y se ha declarado inocente. Aún no se ha fijado fecha para su juicio.

Jermarcus Johnson, quien se declaró culpable en junio de 2023 de tres cargos de complicidad tras el asesinato, reconoció haber ayudado a su medio hermano y a Smith a comunicarse por celular mientras huían de las autoridades. Fue sentenciado a seis años de libertad condicional en 2024.

Young Dolph comenzó su carrera lanzando numerosos mixtapes. Entre sus álbumes de estudio se encuentra su debut de 2016, "King of Memphis". También colaboró en otros mixtapes y álbumes con raperos como Key Glock, Megan Thee Stallion, TI, Gucci Mane, 2 Chainz y otros.

Young Dolph tuvo tres álbumes que alcanzaron el top 10 del Billboard 200, y “Rich Slave” de 2020 alcanzó el puesto número 4.

En una entrevista de 2024 con The Associated Press, Carlisa Brown, hermana de Young Dolph, calificó el asesinato de su hermano como un "asesinato sin sentido" y agregó que su familia quiere que todos los involucrados obtengan la justicia que merecen.