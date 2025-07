Comic-Con 2025 comenzará con algunos grandes superhéroes ausentes

Foto: Associated Press

San Diego.– Decenas de miles de fans — muchos disfrazados — arrivarán el jueves en la Comic-Con Internacional, el espectáculo de cultura pop de cuatro días que presentará actualizaciones sobre la nueva película de “Depredador”, la serie de “Alien” y una aparición especial de George Lucas.

Solo que no esperen grandes noticias sobre el futuro del calendario de películas de Marvel o lo que sigue para el exitoso relanzamiento de la franquicia de “Superman” de DC. Ambos estudios se ausentarán de la Comic-Con 2025 en lo que respecta a sus calendarios cinematográficos.

Se estima que 135 mil personas asistirán a la convención, que recibirá a Lucas el domingo para su primera aparición en Comic-Con. El creador de “Star Wars” charlará sobre su nuevo Museo Lucas de Arte Narrativo que abrirá el próximo año en Los Ángeles.

Los fanáticos de las franquicias de “Alien” y “Depredador” tendrán mucho que celebrar. Elle Fanning, estrella de “Depredador: Badlands”, hablará sobre la película en el enorme Hall H de Comic-Con esta semana. FX también traerá a las estrellas y creadores de “Alien: Earth”, una serie que desatará la especie Xenomorfo en la Tierra el próximo mes.

“Alien: Earth” será uno de los proyectos que traerá una experiencia interactiva masiva a San Diego, con una réplica de la nave espacial de la serie. La atracción contará con lo que se describe como una misión aterradora por la noche.

Puede que Marvel no presente nuevas películas, pero tendrá una atracción de “Fantastic Four: First Steps” (“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”) cerca de la convención, un vínculo con el estreno del viernes del más reciente intento de lanzar con éxito a su “primera familia” en los cines.

Miles de fans tuvieron un adelanto de la sección de expositores de 42 mil 700 metros cuadrados de la convención, que presenta mercancía exclusiva, arte de cómics y exhibiciones de marcas como Star Wars, Lego, Nickelodeon, Paramount y más.