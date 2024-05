Claudia Lizaldi rompe el silencio y revela si su ex le fue infiel con Ingrid

Claudia Lizaldi se encuentra en el ojo de miles de personas luego de que Ingrid Coronado, publicara una fotografía en redes sociales con un galán misterioso, lo que despertó un sin fin de especulaciones respecto a si podría ser o no el ex novio de la presentadora de MasterChef.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa conductora publicó unas fotografías de un romántico viaje en la playa en compañía de un hombre, mismo que luego de las investigaciones y especulaciones de los internautas podría tratarse de Germán Bricio Arzubide.

Como era de esperarse, los chismes y rumores sobre que la ex pareja de Claudia Lizaldi la habría engañado con Ingrid Coronado llegaron a oídos de la actriz y escritora mexicana, misma que decidió romper el hielo y hablar frente a las cámaras acerca de su antigua relación.

Fue durante una visita especial a ‘Venga la Alegría’, que Pedro Prieto cuestionó a Claudia Lizaldi sobre los chismes que han circulado en redes sociales, y aunque es un tema complicado, ésta compartió los detalles de su separación.

“Yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones súper incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”, dijo.

Aunque la actriz no reveló certeramente que su ex pareja la hubiera engañado con la conductora de ‘Sale el sol’, su respuesta dejó impactados a sus fanáticos, mismos que la han apoyado luego de su rompimiento.