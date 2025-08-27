Cielo Anais reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers 2026

El evento Supernova Strikers 2025 resultó un éxito rotundo, lo que ha motivado a varios creadores de contenido a manifestar su interés en participar en la edición del próximo año, incluso proponiendo a sus posibles rivales.

En una entrevista para el pódcast “Cómplices del desmadre”, la influencer Cielo Anais expresó su deseo de subir al ring en Supernova Strikers 2026 y dejó claro contra quién le gustaría pelear: Abelito, actual participante de La Casa de los Famosos México 2025.

“Me gustaría pelear con el Abelito”, declaró Cielo Anais.

Sus palabras generaron expectativa entre seguidores, ya que mantiene una cercana amistad con Abelito. No obstante, aclaró que el combate no afectaría su relación, pues se trataría únicamente de un espectáculo.

¿Quién es Cielo Anais?

Originaria de San Luis Potosí, Cielo Anais, es creadora de contenido, modelo, conferencista y nutrióloga. Fue reconocida hace algunos años como una de las mejores influencers de México. En Instagram reúne más de dos millones de seguidores, quienes disfrutan de sus publicaciones y videos.

Por ahora, Abelito no ha respondido al reto, ya que continúa como participante en La Casa de los Famosos México.