Christian Nodal y la polémica por tema 'El amigo' ¿inspiración o plagio

Ciudad de México.- El cantante sonorense Christian Nodal volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez por la controversia alrededor de su canción "El amigo", la cual fue acusada de plagiar "Vida en el espejo", éxito de la banda Enjambre.

Aunque el cantante no ha respondido a los señalamientos, algunos seguidores defienden que podría tratarse de inspiración, dado que Nodal ha mostrado ser admirador de la agrupación.

Las opiniones en redes sociales estuvieron divididas; mientras algunos criticaron al artista por una supuesta falta de originalidad, otros aseguraron que no hay similitudes suficientes para catalogar el tema como plagio.

Videos en TikTok avivaron el debate, compartiendo teorías y comparaciones entre ambas canciones, aunque expertos señalaron que casos similares rara vez terminan en litigio.

Esta polémica musical no es la primera para Nodal y su entorno. En el pasado, su esposa Ángela Aguilar también enfrentó rumores de plagio con su tema "Qué agonía", relacionado con "Rolling in the Deep" de Adele, aunque ese caso fue descartado.