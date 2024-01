Christian Estrada dice que no va a pagar por ver a su hijo

La disputa legal entre Ferka y Christian Estrada por su hijo continúa, y ahora es el modelo quien habla al respecto en La Casa de los Famosos y entre lágrimas asegura que no piensa pagar solo para que le permitan ver a su hijo, lo que ha desatado polémica en redes.

En una plática con sus compañeros en La Casa de los Famosos, Christian Estrada, rompió en llanto al revelar que Ferka no le permite ver a su hijo Leonel y reveló que la condición para que se pueda dar esta convivencia con el menor, es pagando, situación que dijo no está dispuesto a cumplir.

De acuerdo a sus declaraciones, no considera "justo" que tenga que pagar una enorme cantidad de dinero para poder ver a su hijo, pues además asegura que no tiene los recursos:

“No se vale que me hagan esto… que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo porque”, dijo.