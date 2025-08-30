Christian Castro asegura que se casará con Mariela en la Basílica de Guadalupe

Ciudad de México.– Christian Castro parece ir muy en serio en su relación con Mariela Sánchez, abogada argentina con la que protagonizó en el pasado varios escándalos. Y es que el cantante mexicano sorprendió al revelar que planea casarse con Mariela el próximo año, pero no en cualquier lugar, sino en la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más importantes del país para los católicos.

El cantante compartió la noticia poco antes de su presentación en la Feria Potosina, luciendo un traje blanco y el cabello teñido de rubio. Durante la conversación, su pareja Mariela estaba con él y afirmó que subiría al escenario como corista.

Sin embargo, cuando el reportero de De Primera Mano le preguntó si existían planes de boda, el cantante no sólo confirmó la noticia, sino que habló de la fecha.

“Sí, claro que sí (hay planes de boda) nos casamos este 2 de febrero. Así que estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe, ¿verdad? En la Basílica (de Guadalupe)“, dijo Cristian.

Aunque evitó profundizar en los detalles de la relación entre Mariela Sánchez y su familia, sí destacó el apoyo que su madre ha brindado a su pareja y manifestó su deseo de que la noticia la haga feliz.