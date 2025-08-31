Choques, verdades y estrategias: posicionamiento y sinceramiento en LCDLF

Ciudad de México.- La noche del posicionamiento y sinceramiento en La Casa de los Famosos México dejó al descubierto fracturas, alianzas y emociones contenidas entre los habitantes.

En una dinámica que mezcla estrategia y confrontación, los participantes se enfrentaron cara a cara para expresar quién debería abandonar la casa y por qué.

Dalilah Polanco fue uno de los focos de la jornada. Recibió señalamientos de Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Elaine Haro y Mar Contreras, quienes cuestionaron su autenticidad, actitud emocional y falta de empatía. Dalilah respondió con frases como “llamarada de petate” y “no necesito el reconocimiento de los demás”.

Mariana Botas también fue blanco de críticas. Abelito la acusó de no dar todo en el presente, mientras Alexis Ayala negó haberla insultado, aunque ella reafirmó que no lo respeta. Facundo, por su parte, se posicionó frente a Alexis y lo acusó de agresividad, a lo que el actor respondió con sarcasmo y recordó un comentario polémico del comediante sobre Aarón Mercury.

El Guana eligió a Mar Contreras por considerarla conflictiva, mientras Shiky Clement se colocó detrás de Aldo, criticando su competitividad y estilo de liderazgo. Aldo respondió que Shiky evitó enfrentarse a Alexis por miedo.

La noche cerró con un aire de tensión y sinceridad que dejó al público con más preguntas que respuestas. Las dinámicas de posicionamiento y sinceramiento, lejos de ser simples rituales, se han convertido en el termómetro emocional del reality, donde cada palabra puede cambiar el rumbo del juego.