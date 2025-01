Chihuahuense Andrea Meza y Ryan Proctor celebran espectacular boda

La exMiss Universo 2020 Andrea Meza y su novio, el influencer Ryan Proctor se casaron este fin de semana después de mantener una relación amorosa por cuatro años. La pareja decidió darse el sí en una íntima boda privada a la que asistieron los amigos más cercanos y familiares de la pareja y ya se han dado a conocer algunos momentos de la boda.

A pocas horas de la esperada celebración ya se han difundido las primeras imágenes de la espectacular boda que se llevó a cabo en Florida, Estados Unidos. En las fotos se pueden ver algunos de los accesorios que la Miss Universo utilizó para el esperado día como sus zapatillas y la sortija.

La ahora conductora y el creador de contenido tuvieron una ceremonia a la orilla del mar, mientras ambos se declaraban su amor frente a sus seres queridos. Hasta el momento, estas son las únicas imágenes que se han podido ver del enlace nupcial, pues tanto la boda como la fiesta fue exclusiva de un medio internacional, por lo que dentro de poco podremos saber más detalles.

La boda de Andrea y Ryan fue una boda México-Americana, pues el ahora esposo de la modelo es de origen estadounidense, mientras que Meza nació en el estado de Chihuahua, pero debido a que ambos radican en Florida, el enlace nupcial se realizó donde ellos viven, y ahí asistieron los invitados de ambos para celebrar su amor.

En las imágenes compartidas por la revista Hola se puede observar a la modelo chihuahuense alistándose para salir al altar para unirse en matrimonio con Ryan Proctor. La presentadora decidió utilizar el cabello recogido y unas hermosas joyas en color plateado para complementar su look de novia.

En otras parte del video se ve el rack donde está guardado su vestido listo para usarse, mientras que al final del clip que apenas dura unos minutos, se puede ver el calzado que utilizó para llegar al altar. En la grabación se ve que Andrea estaba afinando los últimos detalles de su look por lo que todavía no se da a conocer cómo fue el look final de la novia.