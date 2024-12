Cher y otros famosos evacúan sus casas por incendio en Malibú

California.- Se esperaba que unas temperaturas más frescas, vientos más calmados y la posibilidad de lluvia en el sur de California esta semana ayudaran a los bomberos a combatir un incendio avivado por el viento en terrenos escarpados y accidentados que ha obligado a miles de personas, incluidas celebridades, a abandonar sus hogares en Malibú.

El clima mejoró tanto el miércoles que los meteorólogos anunciaron que se suspendían todas las alertas de bandera roja, que indican condiciones de alto riesgo de incendio y los notorios vientos de Santa Ana. Las condiciones permitieron a los bomberos tener “mucho éxito” a pesar del terreno casi inaccesible, dijo el jefe asistente de la agencia de incendios de California (CalFire) Dusty Martin.

Sin embargo, unos 20 mil residentes permanecían bajo órdenes y advertencias de evacuación el miércoles por la noche debido incendio Franklin, que solo estaba contenido en un 7 por ciento en más de 16 kilómetros cuadrados (6 millas cuadradas).

No está claro cómo comenzó el incendio. Los funcionarios dijeron que nueve estructuras habían sido destruidas y al menos otras seis habían sido dañadas, aunque los equipos solo habían inspeccionado alrededor del 25 por ciento del área afectada, dijo Albert Yanagisawa, subjefe del Departamento de Bomberos del condado Los Ángeles.

Gran parte de la devastación ocurrió en Malibú, una localidad de aproximadamente 10 mil personas en el extremo occidental de Los Ángeles conocida por sus impresionantes acantilados y Zuma Beach, que aparece en muchas películas de Hollywood.

Las llamas quedaron cerca de ranchos de caballos, mansiones costeras de celebridades y la Universidad de Pepperdine, donde los estudiantes tuvieron que refugiarse en el campus por segunda noche el martes.

Los miembros de la facultad estudiaban cuál era la mejor forma de completar el semestre, que termina en Pepperdine esta semana. Los exámenes finales fueron pospuestos o cancelados, dependiendo de la clase, dijo el portavoz de la universidad, Michael Friel. Un análisis preliminar mostró poco o ningún daño a las estructuras en el campus, dijo la universidad.

La casa de cuatro dormitorios de Lonnie Vidaurri en el barrio Knolls de Malibú, era una de las destruidas. Después de evacuar a un hotel en Santa Mónica con su esposa y dos hijas pequeñas, un vecino llamó para decirle a Vidaurri que los bomberos necesitarían entrar en su casa.

“Está bastante quemada por todos lados”, dijo Vidaurri. Él estimaba que las mascotas de la familia, unos conejos, no habían sobrevivido al incendio, y que habían perdido la mayoría de sus cosas. “Mis niñas lloraron, obviamente, pero podría haber sido peor”.

Mimi Teller, una portavoz de la Cruz Roja que trabajó en el barrio de Pacific Palisades, dijo que muchas personas llegaron en pijama y estaban “definitivamente en shock”.

“Nadie tenía siquiera una mochila, fue, ‘salgan ahora’”, dijo Teller. “Una señora ni siquiera tenía una correa para su perro, simplemente lo tomó en brazos”.

Shawn Smith dijo que estaba durmiendo la madrugada del martes cuando alguien golpeó su casa rodante a las 3 de la mañana para despertarlo y evacuar el estacionamiento de casas rodantes de Malibú.

“Podías ver los incendios avanzando, sobre el cañón”, dijo.

Regresó el miércoles para encontrar que el complejo se había salvado: los bomberos detuvieron las llamas justo antes de que entraran en el área.

“Tuvimos suerte”, dijo.

Cher, una de las muchas celebridades con casas en Malibú, se fue de su casa cuando se lo ordenaron y está alojada en un hotel, dijo el martes su publicista, Liz Rosenberg.

Dick Van Dyke dijo en una publicación de Facebook que él y su esposa, Arlene Silver, evacuaron cuando el incendio se acercó.

El actor más tarde le dijo al programa “Today” de la NBC que los vecinos lo ayudaron a salir. “Trababa de arrastrarme hasta el coche. Me había agotado. No podía levantarme”, dijo Van Dyke, quien cumple 99 años el viernes. “Tres vecinos vinieron y me sacaron, regresaron y apagaron un pequeño incendio en la casa de huéspedes y me salvaron”.

El incendio comenzó poco antes de las 11:00 de la noche del lunes y se movió rápidamente hacia el sur, saltando sobre la famosa autopista de la costa del Pacífico y extendiéndose hasta el océano. Fue impulsado por los vientos de Santa Ana, con ráfagas que alcanzaron los 64 kilómetros por hora (40 millas por hora). Los Santa Ana son vientos estacionales notorios que soplan aire seco desde el interior hacia la costa, rechazando las brisas húmedas del océano.

Alec Gellis se quedó atrás el lunes por la noche para salvar de las llamas su casa en el barrio Serra Retreat de Malibú. Utilizó bombas en la piscina de la casa para ayudar a rociar agua sobre la casa y la vegetación circundante, convirtiendo el área exuberante “en una selva tropical”.

Gellis dijo que había llamas a 1.5 metros (5 pies) de la casa por todos lados. “Todo el cañón estaba completamente iluminado”.

Las empresas de suministros cortaron la electricidad de forma preventiva a decenas de miles de hogares y negocios desde la noche del lunes para mitigar los impactos de los vientos de Santa Ana, cuyas fuertes ráfagas pueden dañar el equipo eléctrico y provocar incendios forestales.

Hasta el miércoles por la tarde, la electricidad seguía cortada para aproximadamente 600 clientes de Southern California Edison, la mayoría en el condado Los Ángeles, dijo la portavoz de la empresa, Gabriela Ornelas.

“Hemos estado haciendo un progreso significativo”, dijo.

Los cortes de energía en Malibú no estaban incluidos en esa cifra, dijo Ornelas. Unos 3 mil 300 clientes en la zona de Malibú seguían sin luz debido a cortes preventivos y por la seguridad de los bomberos. La energía se cortó por primera vez a la mayoría de los clientes en la población la noche del lunes.

El incendio Woolsey que arrasó la zona en 2018, matando a tres personas y destruyendo mil 600 hogares, fue provocado por equipo de Edison. Ante una pregunta el miércoles sobre si el equipo de Edison estaba involucrado en el incendio Franklin, Ornelas remitió todas las preguntas sobre la causa a los funcionarios de bomberos.