Cher, Foreigner y Dionne Warwick ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

Cleveland.- Dua Lipa y Cher abrieron la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado por la noche cantando “Believe” antes de dar paso a un popurrí de canciones de los maestros del funk Kool & the Gang, clásicos del rock de Foreigner y una potente actuación de Dionne Warwick, que hizo vibrar al público a 83 personas.

Los incluidos este año también incluyen a: Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Ozzy Osbourne, Peter Frampton, Foreigner, Dave Matthews Band, el fallecido Jimmy Buffett, MC5, el fallecido Alexis Korner, el fallecido John Mayall , el fallecido Norman Whitfield y la fallecida Big Mama Thornton.

Zendaya presentó a Cher. “¿Por dónde empiezo? Cher no es una sola persona”, dijo la actriz. “Su nombre es tan legendario como su legado”. Zendaya señaló que Cher, de 78 años, es la única mujer que ha tenido un éxito número uno en una lista de Billboard en cada una de las últimas siete décadas. “Cher tiene lo que se necesita”, dijo Zendaya antes de que Cher interpretara una versión rockera de “If I Could Turn Back Time”.

En su discurso, Cher dijo que Cenicienta la inspiró y agradeció a su madre por inculcarle que siempre debe levantarse después de la derrota. “Lo único que aprendí de mi madre es que nunca debo rendirme”, dijo. “Nunca me rindo. Me dirijo a las mujeres: que están deprimidas y siguen adelante”.

Chuck D incorporó a Kool & the Gang y dijo: “Esta es una celebración que se debía haber celebrado hace mucho tiempo”. La banda tuvo 12 éxitos en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100, incluyendo “Celebration”, que encabezó las listas en 1980, así como “Cherish”, “Get Down On It”, “Jungle Boogie”, “Ladies Night” y “Joanna”. Han sido elegibles para el Salón desde 1994.

The Roots ayudó a la banda a hacer un popurrí de éxitos que hizo bailar al público, liderado por Robert “Kool” Bell, bajista, cofundador y último miembro original, y el cantante de larga trayectoria James “JT” Taylor. El público lanzó confeti al estadio y Taylor pidió a la multitud que usara las luces de sus teléfonos celulares mientras leía los nombres de 10 miembros que fueron fundamentales para el éxito de la banda.

Warwick llegó a la ceremonia sólo unos días después de asistir a un homenaje a su amiga y colaboradora de toda la vida, Cissy Houston , en Newark, Nueva Jersey. Teyana Taylor la llamó "verdaderamente única" y reprendió al operador del teleprompter por no poner "Ms." antes de su nombre. Jennifer Hudson cantó "I'll Never Love This Way Again" y estuvo acompañada por Warwick, quien también cantó "Walk On By".

Dijo que esta era la tercera vez que la nominaban. “Estoy muy contenta de estar aquí”, dijo. “Solo voy a decir esto y bajar del escenario: gracias, gracias, gracias”.

Sammy Hagar presentó a Foreigner y agradeció a sus seguidores por su tenacidad para exigir su inclusión. Los rockeros angloamericanos, con éxitos como “Cold as Ice” y “Waiting for a Girl Like You”, encabezaron las listas de éxitos en los años 70 y 80, pero nunca llegaron a ingresar al Salón de la Fama (y mucho menos a una votación) hasta el año pasado, a pesar de haber sido elegibles durante más de 20 años.

Hagar señaló que Foreigner actualmente está de gira sin ningún miembro original. "Así de buenas son las canciones", dijo. "¿Quién merece esto más que Foreigner?" Demi Lovato y Slash se unieron a la gira de Foreigner para "Feels Like the First Time" y Hagar luego tomó la iniciativa para "Hot Blooded". Kelly Clarkson emocionó con una poderosa "I Want to Know What Love Is", pero el estadio estalló cuando el cantante original Lou Gramm se unió a ella. Gramm agradeció al guitarrista Mick Jones, marginado en Nueva York por la enfermedad de Parkinson.

La ceremonia de incorporación del sábado se llevará a cabo en el Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, donde el Salón de la Fama ha prometido regresar cada pocos años. Se transmitirá en vivo por Disney+ y un especial con los momentos destacados de las actuaciones se emitirá en ABC el 1 de enero.

El Salón de la Fama dice que Dave Matthews Band, Blige y Frampton también actuarán en vivo. Cuando se leyeron los nombres de los nominados antes de la transmisión, fue Dave Matthews Band la que recibió la mayor ovación en el auditorio.

Warwick, Cher —quien además de sus éxitos fue pionera en el uso del Auto-Tune— y Blige, con ocho álbumes multiplatino y nueve premios Grammy, ayudarán a impulsar el número de mujeres en el Salón, que según los críticos es demasiado bajo.

Los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para la inclusión. Los nominados fueron elegidos por más de mil artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

John Sykes, presidente de empresas de entretenimiento en iHeartMedia y presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, dijo el sábado que él y el Salón están tratando de devolver las inducciones a las raíces del rock, no expandir la categoría.

“Lo que intento hacer es devolver la apertura a donde estaba a finales de los años 50, cuando tenías a Brenda Lee y Hank Williams junto a Fats Domino, Elvis Presley, los Beatles. En ese momento era una maraña de artistas. Con los años se fue reduciendo. Todo lo que puedo hacer es devolverlo a sus raíces originales”.

Otros miembros de la realeza del rock, el pop y el hip-hop estarán presentes para ayudar a guiar la clase, incluidos Busta Rhymes, Ella Mai, James Taylor, Jelly Roll, Keith Urban, Kenny Chesney, Lucky Daye, Mac McAnally, Method Man, Roger Daltrey y The Roots.

Julia Roberts ayudará a introducir a la Dave Matthews Band. Es una fanática declarada y apareció en el videoclip del sencillo de la banda, "Dreamgirl", de 2005. Busta Rhymes actuará con A Tribe Called Quest.

Si bien este año no se presentará ningún artista country, sí se escucharán artistas de esta música. Kenny Chesney y Mac McAnally se unieron para rendir homenaje a Buffett, mientras que Urban tocará en honor a Frampton.