Charlotte Lascuráin demanda a Kimberly; teme por su vida

La influencer Charlotte Lascurain acudió el pasado martes 27 de febrero de 2024 para interponer una denuncia en contra de Kimberly Irene ‘La Más Preciosa’, esto debido a que la ha agredido en varias ocasiones, lo más reciente el altercado que tuvieron en la ceremonia de los premios MTV Miaw.

“Vine a poner una denuncia contra Kimberly la Más Preciosa, ella en algunas ocasiones me ha agredido. Cuando fui a los MTV Miaw, me empujó, me dijo muchas cosas feas, muchas palabras altisonantes”, expresó Charlotte.

“Después de eso yo asistí a la fiesta de Wendy y también me empujó, no sé si estaba bajo sustancias como el alcohol. Y posteriormente ella hizo un en vivo en donde dijo que cuando me viera ahora si me iba a golpear (…) la verdad es que a mí eso me dio muchísimo miedo, me da miedo ir a los eventos y encontrármela”.

“Ya está la carpeta de investigación, ya está la denuncia”, explicó.

Dijo que con la denuncia busca tranquilidad, paz y así poder asistir a eventos públicos de la farándula sin tener miedo.

Según Charlotte, los conflictos entre las dos iniciaron cuando Kimberly le reclamó por haberle reaccionado con un like a una foto de su esposo Oscar, además de que la originaria de León comenzó a amenazarla.