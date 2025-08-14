Nueva York.– Charlie Brown y Snoopy van a un campamento de verano en un nuevo especial de Apple TV+ impulsado por un par de compositores nominados al Emmy, que se anuncia como el primer musical de "Peanuts" en 35 años.

El coautor Craig Schulz, hijo del creador de la tira cómica "Peanuts", Charles S. Schulz, afirma: "Mi motivación siempre ha sido preservar y mejorar el legado de mi padre. Así que es realmente un honor poder jugar con estos niños".

“Snoopy Presents: A Summer Musical”, que se estrena el viernes, presenta cinco canciones: dos de Jeff Morrow, Alan Zachary y Michael Weiner, y tres de Ben Folds.

Folds comenta: "Si alguien me pidiera que escribiera para algo tonto de niños, me resultaría difícil porque no me gusta hablar con condescendencia a nadie, mucho menos a los niños. 'Peanuts' no es así. Estamos trabajando en un terreno muy rico y fértil".

¿De qué trata el especial? Comienza con los niños preparándose para tomar el autobús al campamento Cloverhill Ranch, pero Sally no está tan segura de que vaya a ser genial. "Honestamente, hermano mayor, podría quedarme en casa", dice.

Sally se siente inicialmente intimidada por las bromas internas y rituales del campamento, desanimada por los insectos, las escaladas interminables, la falta de televisión, el agua fría del lago y las camas incómodas.

“You wake at dawn/Like you would in jail" (Te despiertas al amanecer/Como lo harías en la cárcel), dice en la canción “A Place Like This”. “The food’s not what you’d call upscale/This whole endeavor, an epic fail/And that’s being diplomatic” (La comida no es lo que llamarías de lujo/Todo este asunto, un fracaso épico/Y eso siendo diplomática).

Se puede confiar en "Peanuts" para explorar la reticencia a dejar el hogar y el miedo al cambio. Craig Schulz, quien coescribió el guion con su hijo, Bryan, y Cornelius Uliano, canalizó parte de su propia infancia.

"Cloverhill Ranch en realidad es una versión del campamento en Santa Rosa llamado Cloverleaf al que fui de niño y odié. Me fui después de una semana y volví a casa", dice. "Muchas conexiones en la película se remontan a mi infancia que entretejimos en la película".

Mientras Sally se adapta al campamento, Snoopy descubre lo que cree que es un mapa del tesoro que lo transformaría en un perro rico para recostarse sobre una casa de perro de oro. Y Charlie Brown se entera de que este verano será el último de su querido campamento, a menos que haga algo.

"Supongo que tu generación preferiría sentarse frente al televisor que bajo las estrellas", le dice a Sally. "Tenemos que proteger estos lugares porque una vez que se van, se van para siempre".

Un concierto para salvar el campamento

Charlie Brown tiene la idea de invitar a generaciones de campistas a regresar para un concierto de recaudación de fondos, pero el cielo se oscurece el gran día, el evento enfrena la amenaza de ser cancelado y esto hace que Charlie entre en un espiral de "¡Qué desastre!".

El director Erik Wiese comenta: "Charlie Brown es diferente en este especial. Está realmente feliz. Ama este lugar. Y por eso, cuando llegamos a esa escena, es tan efectiva porque regresa al cero que tradicionalmente conocemos de él".

Folds proporciona las tres últimas y encantadoras canciones: "When We Were Light", "Look Up, Charlie Brown" y "Leave It Better", y acredita a sus colaboradores en la composición por preparar el escenario.

"Entré cuando esas dos primeras canciones ya existían, y puedo simplemente intervenir en el punto donde las cosas se vuelven realmente complejas y melancólicas", dice.

Folds ha tenido un coqueteo con el teatro musical antes, habiendo escrito la canción del Día de la Tierra de "Peanuts", "It’s the Small Things, Charlie Brown" en 2022 y algunas canciones para la película "Over the Hedge" ("Vecinos invasores") en 2006.

"Las personas pueden confundir fácilmente una canción que suena como teatro musical con una canción que debería ser teatro musical", dice. "Realmente, el valor de la canción es que elimina la necesidad de cinco a diez páginas de guion".

Este octubre se celebra el 75 aniversario de "Peanuts", y el musical llega con una gran cantidad de productos, desde bolsas Coach hasta zapatos Crocs y tazas de Starbucks con la marca.

Craig Schulz ya está trabajando en un segundo musical animado con su hijo, habiéndose enamorado hace mucho tiempo del negocio familiar.

"Siempre me preguntaba cómo mi padre podía ir a la oficina todos los días durante 50 años y escribir una tira cómica todos los días", dice, comparándolo con el episodio de "I Love Lucy" con Lucy tratando de seguir el ritmo de una cinta transportadora de chocolates.

"Luego me di cuenta de que tenía a su familia de cinco hijos, pero realmente creo que disfrutaba más ir al estudio y trabajar con los personajes de 'Peanuts' que con su familia real. Podía ir allí y abrazarlos, dibujarlos, hacerlos felices, tristes, lo que fuera. Era un mundo del que creo que nunca podría irse".