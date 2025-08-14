Charla de Taylor Swift con los Kelce en 'New Heights' marca un hito para podcast

Nueva York.- Como nada de lo que hace Taylor Swift es pequeño, su conversación de dos horas con su novio Travis Kelce y su hermano Jason Kelce en su podcast “New Heights” es un momento decisivo para un formato de medios que ya ha sobrevivido al dispositivo que le dio nombre.

Para el jueves por la tarde, la charla del miércoles por la noche ya había sido vista más de 11.7 millones de veces en YouTube. Pero eso es solo una fracción de su circulación: los clips distribuidos en Instagram, TikTok, X y otras plataformas han recibido más de 400 millones de visualizaciones, y el episodio también estuvo disponible en streaming en plataformas de audio.

Swift, quien rara vez concede entrevistas a periodistas, reveló información clave sobre su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, y habló sobre sus relaciones con Travis Kelce y su familia, y su alegría de obtener el control total de su trabajo pasado, una búsqueda de años.

Fue una revelación para los fans con quienes se ha comunicado principalmente a través de su música y los huevos de Pascua de las redes sociales, una búsqueda del tesoro de pistas sobre lo que está haciendo profesionalmente.

“No habíamos escuchado a Taylor hablar en una entrevista tan larga en unos cinco años”, dijo Alex Antonides, un gran fan de Dallas, a The Associated Press. “Nunca había estado en una situación tan cómoda. Siempre ha sido más profesional, como si un entrevistador profesional le hiciera preguntas. Y luego está con su novio y su hermano. Así que ese fue... un ambiente en el que realmente nunca la habíamos visto antes”.

A las celebridades les gusta tener una cara amigable para hablar en público

Swift consolidó una tendencia que se ha visto en los últimos años entre artistas, deportistas y políticos que buscan transmitir mensajes específicos. Una visita a caras conocidas para una conversación extensa es mejor que las preguntas de periodistas curiosos y entrometidos. En este caso, Swift y Travis Kelce se abrazaron y se arrullaron entre preguntas de admiración. "Mi novio dice", dijo Swift en apartes cuando Kelce se excedía.

“Los hermanos Kelce se han convertido en las Barbara Walters de su generación”, afirmó Nick Cicero, fundador de Mondo Metrics, que estudia la industria del podcast.

Los fans lo comieron con entusiasmo. "Creo que es realmente agradable y refrescante, especialmente para una mujer cuya principal base de fans son mujeres jóvenes, ver a alguien que celebra tanto a su pareja y que además no se autodefine de forma negativa, sino que también admira de verdad lo que hace y no intenta minimizarlo", dijo una fan, Britton Copeland, conocida como Britton Rae en TikTok, en una entrevista por Zoom.

Los intérpretes de Swift iniciaron inmediatamente debates en línea sobre "What It All Means". Un fan comentó teorías sobre la canción aún inédita, "The Fate of Ophelia", que figuraba como el primer corte del nuevo álbum. Otros señalaron que la fecha de lanzamiento del álbum, el 3 de octubre, coincidía con el Día Nacional de los Plaids —al parecer una obsesión de Swift— y el Día Nacional del Novio.

Es probable que estos huevos de Pascua hagan que los oyentes vuelvan una y otra vez a la entrevista de "New Heights", lo que significa que podría convertirse en el episodio de podcast más escuchado de YouTube de la historia. "Tiene posibilidades", dijo Cicero.

Los podcasts surgieron en la década del 2000 como un formato de programación exclusivamente de audio, vinculado al ya desaparecido iPod de Apple. El New Oxford American Dictionary designó «podcast» como la palabra del año en 2005, a pesar de que muchos en la industria buscaron un nombre alternativo casi desde su aparición.

Los prestigiosos podcasts "Serial" ayudaron a popularizar el formato hace una década. Sobre todo desde la pandemia, y con el crecimiento explosivo de YouTube y personalidades como Joe Rogan, los videopodcasts se han vuelto mucho más populares. Como la mayoría de los podcasts de entrevistas, "New Heights" también se puede disfrutar en formato de audio —y es ruido de fondo incluso para muchos que lo emiten en YouTube—, pero poder ver a Swift y a los Kelce interactuar tiene sus ventajas.

¿Superará Swift la aparición del presidente Trump con Rogan?

La entrevista de Rogan con el presidente Donald Trump fue un momento clave en la campaña presidencial de 2024 y ha sido vista 59 millones de veces en YouTube en nueve meses. Sin duda, los seguidores de Swift, y posiblemente el propio Trump, estarán ansiosos por ver si la entrevista de "New Heights" supera esa cifra. Swift es una de las celebridades que ha provocado la ira del presidente .

Sin embargo, aún le queda mucho por recorrer para batir un récord. El episodio de podcast más visto en YouTube, y probablemente el más consumido, es la entrevista de Abdulrahman Abu Maleh con el coach de relaciones Yasser Hazimi para "Secretos para Relaciones Prósperas", de la empresa saudí Thmanyah. Ha acumulado 144 millones de visualizaciones en dos años.

Los equipos de Swift y los Kelce demostraron una gran habilidad para generar una gran demanda de la entrevista gracias a la difusión de sus clips en diversas plataformas de redes sociales, según Tom Webster, fundador de Sounds Profitable, una firma que analiza la industria del podcast. Para la mañana del jueves, solo los momentos destacados de la entrevista en Instagram habían sido vistos más de 350 millones de veces, según Cicero.