Chapoy explota vs Álex por quererse quedar con herencia de Daniel Bisogno

Ciudad de México.– La conductora Pati Chapoy explotó en contra de Álex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno, luego de que aseguró que el joven buscaba quedarse con la administración de las propiedades del exconductor de "Ventaneando", sin embargo, Pati le dejó muy en claro que eso solo le pertenece a Micaela, su sobrina, así como a la exesposa de Daniel.

Todo comenzó cuando el hermano de Daniel Bisogno lanzó un comunicado donde aseguró que no sabe dónde están las cenizas del presentador, Alex también acusó a Cristina, la mamá de Michaela, por estar supuestamente peleando legalmente la herencia.

“¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? en tu caso tu preocupación debe ser ponerte a trabajar y ayudar a tu papá". De acuerdo con la presentadora al frente de Ventaneando, la única heredera del legado de su compañero ahora fallecido es Michaela Bisogno.

“Yo no sé que estés pensando, me entero que tienes interés en administrar el legado de tu hermano pero estás muy equivocado porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a la mamá de la niña, no entiendo por qué pusiste ese comunicado si sabes que llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá”, dijo durante la emisión del 14 de abril.