Cecilia Galliano se indigna con Adrián Marcelo

Ciudad Juárez.- Este miércoles llegó la primera noche de nominación a La Casa de Los Famosos México 2 y con ella las polémicas dentro y fuera de la misma.

Los nominados de la noche fueron Paola Durante, Mario Bezares, Agustín Fernández, Briggite Bozzo y Shanik Berman.

La polémica de la noche se dio con los famosos que nominó Adrián Marcelo, le dio dos puntos a Paola Durante y un punto a Brigette y sus razones fueron las que lo pusieron en boca de todos.

“Le doy dos puntos a Paola Durante porque un encierro está bien, pero dos ya no tanto. Y le doy un punto a Brigette porque al ser extranjera le está robando un puesto de trabajo a un mexicano”, dijo el regio.

Quien más se indignó con sus comentarios fue la presentadora de la Post Gala de Vix, Cecilia Galliano, comentando que ella es extranjera con 25 años en el país y que no vino a robarle el trabajo a un mexicano.

“Yo soy argentina a mucha honra nacida ahí, he elegido este país para vivir, vivo hace 25 años en este país al cual respeto y quiero. Mi hijo es mexicano y no considero que he venido a robarle el trabajo a alguien”, comentó la conductora.