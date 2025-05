Cecilia Galeano 'balconea' a reportera por involucrarse con camarógrafo casado

Ciudad de México.- La actriz y conductora Cecilia Galliano desató controversia al acusar públicamente a una reportera de tener una relación con un hombre casado, lo que generó revuelo entre los medios de comunicación y las redes sociales.

El incidente ocurrió durante una conversación con la prensa, donde Galliano defendía su postura sobre los límites entre los artistas y los medios de espectáculos. En medio de la charla, lanzó la acusación sin previo aviso, lo que sorprendió a los presentes y rápidamente se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales.

La actriz aseguró que,aunque respeta el trabajo de los periodistas, considera que algunas preguntas buscan generar polémica más que obtener información veraz. Además, afirmó que conoce detalles de la vida de muchos reporteros, pero no suele compartirlos públicamente. Sin embargo, esta vez decidió señalar directamente a una periodista, lo que provocó reacciones inmediatas.

"No me estabas asustando con tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida, porque te podría decir: 'Tú no eres empática porque sales con un camarógrafo que está casado', ¿Me explico? Y yo eso, yo no te lo vengo a decir. ¿Eso es ser empática? No", dijo.

Usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la identidad de la reportera mencionada, relacionándola con un programa de espectáculos liderado por Jorge Carbajal. Aunque no hay confirmación, varios comentarios apuntan a que la acusación se refería a una colaboradora de ese espacio.

Más allá de la controversia, este caso ha abierto un debate sobre el respeto a la privacidad de los famosos y los límites del periodismo de espectáculos. Mientras algunos defienden el derecho de los artistas a proteger su vida personal, otros consideran que los medios están en su derecho de cuestionar temas relevantes para el público.

Hasta el momento, Cecilia Galliano no ha dado más declaraciones sobre el asunto, pero su reacción ha dejado claro que busca evitar ser involucrada en polémicas sin fundamento.