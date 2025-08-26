Cazzu revela que un famoso rapero es su crush y causa revuelo en redes

Ciudad de México.– La cantante argentina Cazzu podría ya estar en busca del amor de pareja luego de meses de separación de su ex Christian Nodal, y es que la intérprete habló sobre quién es su gran crush e incluso aseguró que hasta se casaría con él.

Fue durante un live con el cantante puertorriqueño Noriel que la cantante, entre risas y complicidad, confesó tener un crush con un hombre muy especial:

“El crush de toda mi vida es venezolano… rapero. Es el hombre definitivo, jamás lo diré por respeto. Pienso y no entiendo por qué no es mi marido.”

Además, añadió en tono juguetón que si bien le parecía complicado encontrar al hombre ideal, si llegara primero un venezolano que uno dominicano, “bienvenido sea”. También mencionó que le encantaría casarse con esa persona, aunque no reveló su identidad.

A más de un año de su separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti, Cazzu ha mantenido su vida sentimental fuera del ojo público. Esta declaración espontánea marcó un momento de frescura para sus fans, que la vieron como un gesto de autenticidad y alivio tras la exposición de su relación anterior.