Cazzu revela que Nodal no permite que su hija Inti la acompañe a giras

Ciudad de México.– La cantante argentina Cazzu una vez más dio de qué hablar en relación a su hija y su expareja Christian Nodal pues aseguró que el cantante sonorense no ha dado los permisos necesarios para que Inti la acompañe a sus giras de trabajo en el extranjero, viajes que tiene que realizar para poder generar ingresos, ya que su música llega no solo a Argentina, sino a toda América Latina.

Según el relato, Cazzu y su asesora tuvieron una reunión con el equipo legal de Christian para solicitar la autorización del artista para poder viajar con Inti, petición que habían hecho desde hace un año.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", contó en el podcast ''Se Regalan Dudas''.

''La Jefa'' argumentó que, como Nodal, ella también viaja mucho por sus compromisos, por lo cual desea que su hija la acompañe y solicitó el permiso porque considera que "es una necesidad básica". Sin embargo, no ha sido autorizado por el cantante y la mediadora explicó que Nodal podría dar el permiso hasta que Inti tuviera cinco años, si es que no se siente cómodo darlo hasta que la niña tenga 18.

Aunque el esposo de Ángela Aguilar no estaba presente en la reunión, Cazzu compartió que las palabras y la actitud del abogado la hicieron darse cuenta de que él y su ex "tenían el control".

"'No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar'. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, ' Tenemos el control sobre vos y tu hija'". Para la rapera ese ha sido "uno de los peores momentos de su vida", contó.