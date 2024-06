Caso de abuso que generó 'MeToo' de Argentina termina con condena a actor

Un tribunal de Brasil declaró culpable al actor argentino-brasileño Juan Darthés por la violación de la actriz Thelma Fardin en 2009 cuando compartían elenco en una exitosa telenovela infantil, en un caso que conmocionó a la opinión pública de Argentina, movilizó la justicia de tres países y generó un efecto dominó de denuncias en el ámbito del espectáculo luego de que la víctima revelara el hecho una década después.

Un tribunal regional de Sao Paulo revocó el lunes un fallo absolutorio de primera instancia a favor de Darthés y lo condenó a seis años de prisión por el delito de estupro. El tribunal de Sao Paulo no respondió a un pedido de comentarios de AP sobre el fallo.

“Al fin la justicia dice que es culpable, al fin escucha mi palabra y me cree”, declaró la actriz en conferencia de prensa en la sede de la Amnistía Internacional en Buenos Aires, junto a sus abogados. “Gracias al enorme movimiento de mujeres es que yo pude hablar. Pude romper el silencio y salir adelante".

El artista no irá a prisión hasta que la condena quede en firme, aclaró Martín Arias Duval, abogado de Fardin.

En diciembre de 2018, la actriz denunció públicamente a través de un video que Darthes la había violado en la habitación de un hotel de Managua, capital de Nicaragua, en 2009, durante una gira de la telenovela juvenil “Patito Feo”, en la que ambos trabajaban. Entonces, Fardin tenía 16 años y Darthés, 45.

Según el testimonio de Fardin, el actor la llevó a la habitación, le practicó sexo oral y la violó. La actriz sostuvo que no había denunciado el hecho previamente debido al trauma que sufrió. Darthés, cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico, siempre ha negado los cargos.

El caso conmocionó a la opinión pública de Argentina y generó una cascada de denuncias similares en el ámbito del espectáculo, en un equivalente al “MeToo” que sacudió a Hollywood.

Además, tras iniciarse una investigación en Buenos Aires, Nicaragua también abrió un caso contra Darthés en 2019 y ordenó su detención. No se concretó porque el actor se radicó en Brasil, su país natal, que no extradita a sus nacionales.

No obstante, la justicia brasileña tomó la denuncia de Fardin y un juez de primera instancia absolvió al actor en mayo de 2023 por considerar que no era posible determinar la materialidad del delito.

El fallo del lunes respondió a una apelación de la defensa de Fardin contra esa resolución de un año atrás.

“Es inédito que tres ministerios públicos fiscales de Argentina, Nicaragua y Brasil hayan colaborado recíprocamente para asegurar las pruebas del caso y llevarla a juicio”, valoró el abogado Arias Duval.

En tanto que el abogado argentino de Darthés, Fernando Burlando, declaró que apelarán el fallo condenatorio.

“A pesar de que mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos”, lamentó Fardin. “Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy están sufriendo algún tipo de abuso. A pesar de haber conseguido justicia no me olvido de todas las otras que todavía no la consiguieron”.