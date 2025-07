Carlos Quirarte recibe amenazas tras salida de Rafa Polinesio en MasterChef

Carlos Quirarte, conductor de televisión y participante de MasterChef Celebrity Generaciones 2025, reveló que ha recibido amenazas de muerte luego de la polémica salida de Rafa Polinesio del reality culinario, situación que ha desatado una intensa reacción en redes sociales.

En entrevista con TVNotas, Quirarte expresó su preocupación ante el nivel de fanatismo que se ha manifestado tras el episodio. “Me han llegado mensajes amenazantes, incluso deseando terminar con mi carrera. Todo por la frustración de ver que su ídolo no llegó a la final. Buscan culpables, pero yo no soy juez ni decido quién se queda o se va”, subrayó.

La controversia surgió luego de que, en uno de los programas, Quirarte le entregara a Rafa Polinesio un caldo de puchero, lo que fue interpretado por muchos seguidores como un posible factor clave en su eliminación.

“Estoy alerta, pero no tengo miedo”

A pesar de la agresividad de algunos mensajes, el conductor aseguró que no vive con miedo. “No me lo tomo personal. Es parte de la frustración de la audiencia. Tratan de desestabilizar psicológicamente a quienes no les caen bien. Estoy atento, pero tranquilo. No me arrepiento de nada y mi relación con Rafa está bien”, comentó.

Quirarte también habló sobre su rivalidad con el actor Plutarco Haza, quien recientemente salió del programa. Señaló que esa tensión fue parte del juego: “No solo era entre él y yo, sino entre todos los competidores. Él me veía como un rival fuerte desde el principio, y eso generó cierta fricción”.

El reto de MasterChef y la presión constante

Sobre su paso por el programa, destacó la exigencia emocional y mental que implica. “Es una presión psicológica constante, pero he aprendido a escuchar a los chefs y mantener el enfoque”, dijo.

Rumores de filtración apuntan a Quirarte como ganador

La tensión en torno a su participación también creció tras una presunta filtración en redes sociales. La cuenta de entretenimiento La Tía Sandra publicó en X (antes Twitter) una supuesta lista con las eliminaciones desde la semana 12 hasta la final. Hasta ahora, la secuencia se ha cumplido, incluyendo la reciente salida de Herly.

A esto se sumaron las declaraciones del periodista Alex Kaffie, quien aseguró que fuentes dentro de TV Azteca confirmaron a Quirarte como el ganador de esta edición de MasterChef Celebrity México.

Aunque la producción no ha confirmado ni desmentido las versiones, se espera que, como en temporadas anteriores, se graben múltiples finales para evitar filtraciones.