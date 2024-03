Carin León responde a críticas tras polémico comentario

A través de redes sociales, Carin León compartió el adelanto de una nueva canción, esto tras su intensa polémica por comentarios sobre el consumo de drogas durante uno de sus conciertos.

En su último concierto en Hermosillo, Sonora, el cantante realizó un controversial comentario, pues aseguró que se le antojaba “echarse un perico”, haciendo referencia al consumo de cocaína.

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola 'se me antoja echarme un perico', lo que es. Como buen hermosillense", dijo el cantante de regional mexicano durante su presentación en Sonora.

Justo esta frase, que enfatiza la idea de que los artistas no deben ser vistos como modelos a seguir, forma parte de la letra de la reciente canción que el cantante publicó en sus plataformas de redes sociales.

Fue en Instagram en donde el cantante de regional mexicano compartió un video en el que se escucha de fondo lo que sería su nueva canción.