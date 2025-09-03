Cardi B gana el caso presentado por guardia que afirmó que la rapera la agredió

Los Ángeles.- Un jurado le dio a Cardi B una victoria rápida y absoluta el martes en un juicio por la demanda de una guardia de seguridad que alegó que la estrella del rap la agredió en el consultorio de un médico durante su entonces secreto primer embarazo.

El jurado de seis hombres y seis mujeres en un pequeño tribunal en Alhambra, California, deliberó solo durante una hora antes de encontrar a Cardi no responsable en la demanda presentada por Emani Ellis, quien alegó que Cardi le cortó la cara con una uña y le escupió en el pasillo de un obstetra de Beverly Hills en febrero de 2018.

Solo se necesitaban nueve de los 12 jurados para llegar a un veredicto en el caso civil, pero su decisión a favor de Cardi fue unánime.

“Si alguien intenta presentar una demanda frívola contra mí, le voy a hacer pagar, porque esto no está bien”, dijo a la salida del juzgado, donde posó para fotos con sus fans. “No soy esa celebridad a la que demandas y crees que llegará a un acuerdo. No voy a llegar a un acuerdo. Sobre todo cuando soy completamente inocente”.

Dijo que tuvo que perderse el primer día de clases de sus hijos debido al juicio, y que tenía la frente "en carne viva, en carne viva" después de todos los elaborados cambios de peluca durante el juicio, que en un momento dado incluso dejaron a su abogado confundido sobre cuál era su cabello real. (Ninguno lo era, dijo entre risas).

Durante un descanso para almorzar antes del veredicto del martes, en un momento captado por cámaras de varios medios, arrojó un marcador que usaba para pedir autógrafos a un hombre que le gritó preguntas sobre si estaba embarazada y quién era el padre. Calificó las preguntas de irrespetuosas.

En dos días de testimonios transmitidos en vivo la semana pasada, con gran audiencia y llenos de momentos virales, la estrella del hip hop testificó que temía que Ellis hiciera público su embarazo. Reconoció que discutieron, pero afirmó que nunca hubo contacto físico.

“Lo diré en mi lecho de muerte. No toqué a esa mujer”, dijo tras su victoria. “No toqué a esa chica. No le puse las manos encima”.

Ron Rosen Janfaza, abogado del demandante Ellis, no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. Afuera del tribunal, declaró que planean apelar la decisión.

Después de varios días de descanso, el juicio se reanudó con los argumentos finales el martes por la mañana.

Janfaza dijo a los jurados que Ellis, que esperaba trabajar en la policía o algo similar, "perdió su futuro" junto con su trabajo por el incidente.

"Ya fuera el FBI, la policía, el abogado, lo que ella quisiera hacer, este incidente lo interrumpió", dijo en su alegato final. "No más, debido al trauma que sufrió".

También criticó las blasfemias que Cardi utilizó libremente durante su testimonio, sugiriendo que sentía desprecio por el procedimiento.

“El acusado vino aquí y usó un lenguaje grosero”, dijo al jurado. “Esto es un tribunal, no pueden hablar así. Nunca había visto algo así”.

Cardi testificó que había estado de visita en Los Ángeles realizando trabajo promocional en febrero de 2018, en torno al Juego de Estrellas de la NBA de ese año. Llevaba cuatro meses de embarazo del primero de sus tres hijos con el rapero Offset. Había contado a su círculo íntimo que iba a tener un bebé, pero no al público ni a sus padres.

El consultorio del obstetra había estado cerrado para otros pacientes un sábado para proteger su privacidad.

Dijo que Ellis, guardia de seguridad del edificio, la siguió a su cita en el quinto piso. Cardi declaró al jurado la semana pasada que escuchó a Ellis decir su nombre por teléfono y que parecía estar filmándola.

"Le dije: '¿Por qué estás grabando?'", declaró Cardi, "y ella respondió: '¡Qué mal!'. Prácticamente se disculpó".

Pero la discusión se fue calentando cada vez más, dijo.

“Mientras estábamos discutiendo, ella me apoyó y chocó contra mí”, dijo Cardi.

Ellis testificó que el incidente la dejó humillada y traumatizada, y que la cicatriz en su rostro requirió cirugía estética. Ellis, quien perdió su trabajo a causa del incidente, solicitó una indemnización que incluye gastos médicos, compensación por sufrimiento emocional y físico, salarios perdidos y daños punitivos. No especifica el monto total de la demanda, pero Cardi declaró desde el estrado que me demanda por 24 millones de dólares.

Una recepcionista que interrumpió la discusión entre Cardi y Ellis respaldó en gran medida el relato del rapero en su testimonio.