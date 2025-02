Nueva Orleans.- El rapero Kendrick Lamar fue el protagonista del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIX, celebrado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Lamar, acompañado por su colaboradora frecuente SZA, ofreció una actuación memorable que incluyó una selección de sus mayores éxitos y colaboraciones como "All The Stars", un éxito de la banda sonora de "Black Panther".

Lamar y SZA también interpretaron "Luther" y "30 for 30", canciones de su más reciente álbum "GNX".

Otros momentos destacados incluyeron un "Not Like Us", una canción que ha sido muy comentada por su controversia con Drake, y "HUMBLE.", un clásico que siempre enciende el público.

La actuación de Lamar fue aclamada por su energía y la calidad de su rendimiento, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes en la música hip-hop.